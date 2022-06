Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En regulær skandale.

Det er, hvad de fleste peruanere nok føler, at de var indblandet i mandag aften.

I et altafgørende opgør mod Australien, hvor vinderen vil komme til VM-slutrunden i Qatar, nuppede den australske målmand Andrew Redmayne alle overskrifter, da han blev skiftet ind til straffesparkskonkurrence og sendte Australien videre.

Men det skete på »beskidt vis«, skriver flere peruanske medier såsom La Republica. Og det er der en særlig grund til.

Andrew Redmayne fik heltemodtagelse, da han ankom til Australien. Foto: SAEED KHAN Vis mere Andrew Redmayne fik heltemodtagelse, da han ankom til Australien. Foto: SAEED KHAN

Ikke nok med at australieren lykkedes med at slå de peruanske spillere ud af kurs ved vitterligt at danse rundt på stregen med balletlignende piruetter i straffesparkskonkurrencen, blev Redmayne også fanget i en særdeles usportslig optræden. Nederst i artiklen kan du se, da det sker.

Den australske målmand opdagede undervejs i straffesparkskonkurrencen, at modstandernes målmand Pedro Gallese kiggede på sin vandflaske før hvert spark.

Her havde peruaneren højest sandsynlig skrevet noter om de australske sparkere, og det lykkedes da også Gallese at nuppe et enkelt straffespark, efter at have kigget på flasken.

Da Redmayne opdagede dette, gjorde han, hvad han henholdsvis bliver hyldet for i Australien og hadet for i Peru.

Han smed simpelthen flasken med noter væk.

Over en reklamebande røg flasken, og den peruanske målmand ledte herefter nytteløst efter flasken.

Er det i orden, at han kaster flasken væk?

Efter den peruanske målmand mistede flasken, reddede han ikke et eneste straffespark. Det gjorde Andrew Redmayne til gengæld.

Derfor endte Australien, efter en langgaber, med at kvalificere sig til VM i Qatar. Til slutrunden møder mandskabet det danske landshold 30. november.

Herunder kan du se, da den australske keeper kastede flasken væk.