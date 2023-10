To klare fejldomme skæmmede Superliga-weekenden.

I Vejle overså dommer Jens Maae et straffespark begået af Vejle mod Viborgs Anosike Ementa, mens Brøndby begik et klokkeklart frispark i opspillet til 2-1-sejrsmålet mod FC Nordsjælland, men Sandi Putros' fløjte var tavs.

Og i begge tilfælde var der ingen hjælp at hente til kampdommerne ude fra VAR-vognen. Og det undrer panelet i B.T.s podcast 'Transfervinduet – ugens rapport'.

»Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor VAR ikke kom i spil. Og hvorfor ser dommer Sandi Putros ikke frisparket i første omgang? Jeg kan godt forstå, at FCN-lejren var frustrerede over det,« siger fodboldreporter Steffen Gronemann om episoden på Brøndby Stadion, hvor Daniel Wass laver frispark på Diomande fra FCN.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»Sandi Putros sagde efter kampen, at der godt kunne have været et frispark, men VAR griber ikke ind, da det var en ny spilsituation. Men Diomande ligger i græsset. Det er jo afgørende for situationen, hvor Vallys løber ned mod mål uden at blive presset. For mig er det samme situation, det sker i de samme sekunder,« siger fodboldreporter Jonas Dalgård.

I Vejle var det dommer Jens Maae, der kom i fokus i en hårdt spillet kamp.

Her overså dommeren, at Viborgs Ementa blev nedlagt i straffesparksfeltet. Og også her var der ingen hjælpe at hente fra VAR.

»Jens Maae håndterede det ikke sindssygt godt. Ementa snydes klokkeklart for et straffespark, da han sparkes ned i feltet. Hvorfor går VAR ikke ind her, når nu dommeren overså straffesparket i første omgang?« spørger Steffen Gronemann.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Jeg ved ikke, om dommeren føler, at Ementa overspiller situationen, og at det ser klodset ud, når en stor angriber som ham vælter?« forsøger Jonas Dalgård sig med en forklaring på dommerteamets manglende indgriben.

Lyt til hele snakken i denne uges udgave af 'Transfervinduet – ugens rapport'. Her bliver uskarp FCN-profil kåret til ugens skurk sammen med en uheldig Superliga-målmand, mens omtalte Ementa og brandvarm Brøndby-helt hyldes – og meget mere: