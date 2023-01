Lyt til artiklen

Det er stadig umuligt at få et klart svar fra Kasper Hjulmand.

Fortsætter han som dansk landstræner, eller er han på vej videre efter den store fiasko, som han og VM-holdet løb ind i i Qatar? Det har B.T. de seneste uger forsøgt at få svar på.

I over en måned har de danske landsholdsfans nemlig sukket efter en klar udmelding fra Kasper Hjulmand, om han har tænkt sig at slå tilbage i stolen som Danmarks landstræner.

Og lørdag aften kunne han stadig ikke give et konkret svar, da pressen mødte Hjulmand på scenen efter gallashowet i Herning, SPORT 2022:

Kasper Hjulmand efter VM-fiaskoen i Qatar. Foto: Abir Sultan Vis mere Kasper Hjulmand efter VM-fiaskoen i Qatar. Foto: Abir Sultan

»Jeg har kontrakt indtil 2024, og jeg er super glad og stolt. Vi arbejder hårdt, og det gør vi januar ud med at finde ud af, hvad der gik galt under VM. Det har vi gjort, lige siden vi kom hjem. Jeg synes, det er vigtigt, vi arbejder i bund. Og det er det, der er at sige lige nu.«

Men hvorfor ikke bare melde klart ud, om du fortsætter eller ej?

»Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke løber nogen steder. Jeg har en kontrakt, og jeg er super stolt, men det er vigtigt, at vi alle sammen skal finde ind til kernen, så vi kan slå tilbage med fuld kraft. Det er seriøst arbejde.«

»Så det har intet at gøre med, at jeg ikke vil overhovedet. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Jeg har rejst mig fra andre slag, og holdet kommer til at stå stærkt.«

Er I så kommet frem til en konklusion?

»Vi arbejder igennem hele januar, men det kommer ikke til at være sådan, at vi holder et pressemøde og melder ud, hvad konklusionen er. Men vi skal lægge en stærk plan for 2023.«

Men er det, fordi du ikke har kunnet kapere det, der skete under VM?

»Nej, men jeg synes ikke, det er seriøst at gøre, lige efter vi præsterede, som vi gjorde. At sige: 'Alt er godt, og vi fortsætter alle sammen'. Det er vigtigt at få hele læringen med. Det gør man ikke på baggrund af dagene efter. Den læring skal med.«

»Jeg trækker luft ind, og så arbejder jeg igennem alt det, jeg kan, og når vi præsterede, som vi gjorde, så er det vigtigt, at alt kommer med, og det er det, jeg hele tiden har sagt.«

DBU har jo gjort det meget klart. De vil gerne forlænge med dig…

»Jeg har en kontrakt, og det er den, jeg forholder mig til. Jeg løber ikke væk fra noget. Det handler ikke om mig, det handler om holdet.«

Kasper Hjulmand har kontrakt med DBU til og med EM-slutrunden i 2024, men efter det katastrofale VM-exit har landstræneren været tavs, når han er blevet spurgt ind til fremtiden som træner for det danske landshold.

Derfor har der da også allerede vært rygter om, at udenlandske klubber har haft Kasper Hjulmand i kikkerten.

De danske fodboldstjerner måtte rejse hjem efter en pinlig sidsteplads i VM-gruppen.