I fodbold må man have 11 spillere på banen, men lørdag havde Bayern München kortvarigt 12 spillere på banen i Bundesliga-opgøret mod Freiburg.

Det skete, da Bayern efter 85 minutter forsøgte at lave en dobbeltudskiftning.

Kingsley Coman, der skulle have været skiftet ud, gik ikke fra banen. Først da Freiburgs Nico Schlotterbeck efter 15-16 sekunder gjorde dommeren opmærksom på, at noget var galt, blev kampen afbrudt.

Derefter var kampen afbrudt i fem-seks minutter, inden Bayern vandt 4-1.

Om det får konsekvenser for Bayern München, ved endnu ingen.

Hvis sagen skal tages op af Det Tyske Fodboldforbund (DFB), skal Freiburg ifølge det tyske medie Kicker indgive protest.

Lige efter opgøret var det ikke noget, Freiburg-cheftræner Christian Streich virkede til at have planer om.

»Jeg går bestemt ud fra, at vi ikke skal nedlægge protest, men at der er regler, og at det er dem, vi spiller efter,« lød det ifølge klubbens hjemmeside fra Christian Streich.

Hverken Freiburg eller DFB har siden omtalt hændelsen på deres platforme. Freiburg har indtil mandag til at indgive protest.

Flere aktører fra lørdagens opgør fortæller ifølge Kicker, at fejlen skete som konsekvens af stor forvirring.

»Fejl sker. Men fra begge holds sportslige perspektiv er der ikke noget, der taler imod, at det var fair, at vi tog en fortjent sejr,« siger Bayern-træner Julian Nagelsmann.

Indtil sidste sæson spillede Kingsley Coman med nummer 29 på ryggen. Nu spiller han med nummer 11 på ryggen.

Da Julian Nagelsmann lørdag besluttede at pille ham ud af opgøret, blev nummer 29 vist på udskiftningstavlen, men det reagerede han ikke på.

Ingen opdagede derefter, at kun én Bayern-spiller forlod banen, mens to kom ind.

Dommer Felix Zwayer, der havde ansvaret i VAR-rummet lørdag, mener, at der skete en fejl fra dommerteamet.

»Det er selvfølgelig dommerteamets ansvar at lave udskiftninger efter reglerne. Helt praktisk er det fjerdedommeren, der håndterer den opgave,« siger Felix Zwayer ifølge Kicker.

Felix Zwayer vurderer, at det må være op til en form for sportsdomstol at vurdere, hvorvidt Bayern skal straffes.

Det vil i det tilfælde være DFB, der træffer en beslutning. Zwayer forventer dog ingen straf.

/ritzau/