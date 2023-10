To kontroversielle bannere blev lørdag hængt op i Parken - og med lynets hast blev de pillet ned igen af vagter i nationalarenaen.

Samtidig blev de ansvarlige fans smidt ud af Parken, fordi bannerne ikke var godkendt og samtidig overskred reglerne.

Det oplyser DBUs kommunikationsdirektør Jakob Høyer i en SMS til B.T.

»Vi har fået fjernet et banner, der ikke var blevet godkendt på forhånd og som tilmed overtræder reglerne om forbud mod krænkende budskaber.«

»Hverken vi eller UEFA accepterer krænkende budskaber til vores landskampe. Vi har derudover bortvist de fans, der medbragte banneret,« lyder det fra Jakob Høyer.

På de kontroversielle bannere stod der blandt andet: '13:12' og 'DBU: Hvem betaler bøden nu?'. Læs mere her.

Netop 13:12-banneret har på det seneste været særdeles omdiskuteret i den hjemlige Superliga.

13:12-banneret er politikritisk, da talrækken oversat til bogstavrækkefølgen i alfabetet giver bogstaverne A-C-A-B, hvilket står for 'All Cops Are Bastards.'

Den slags bannere har kastet massive bøder af sig til FCK, fordi klubbens tilhængere i tre omgange har fremvist lignende budskaber over de seneste uger.

Blandt andet ved derbyet på Brøndby Stadion, hvilket kostede en bøde på 250.000 kroner til FCK.

Tre gange har FCK fået bøder, som klubben siden har appelleret.

»Vi har valgt at appellere de tre kendelser, fordi vi ikke mener, at der er præcedens for den type kendelser for ytringer, der i forskellige former har været på danske fodboldstadioner utallige gange gennem årene.«

»Samtidig mener vi, at budskaberne på fangrupperingens bannere er inden for rammerne af deres ytringsfrihed og rammerne til en fodboldkamp samt dansk lovgivning i øvrigt,« skrev FCK på sin hjemmeside i denne uge, kort efter man havde fået en ny bøde på 100.000 kroner på grund af to bannere fremvist af klubbens fans i kampen mod FC Midtjylland.

FCKs tredje kendelse stammer fra et banner fra pokalkampen mod IF Lyseng den 27. september.