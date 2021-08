Så er barometeret tilbage efter en længere sommerferie.

Og traditionen tro skal der jo både deles roser og kritik ud.

Ikke overraskende får en klub ovre fra det vestjyske et par kedelige ord med på vejen, fordi det er så trist at se en traditionsklub sejle på den måde. Men så kan man til gengæld glæde sig lidt over, at sæsonkortene går som varmt brød i den bedste danske fodboldrække.

Du får Bruuns barometer her:

Esbjerg i havsnød

Sikke en redelighed i Esbjerg fB. Jeg tror, de fleste fodboldfolk her i landet regner med, at EfB snart fyrer den forkætrede træner Peter Hyballa. Men jeg er ikke så sikker. For amerikansk virksomhedskultur er væsentlig anderledes end dansk.

Der er langtfra den samme fokus på medarbejdernes trivsel, og desuden er Esbjerg en lille brik i de nye ejeres portefølje af fodboldklubber, så set fra deres synspunkt er situationen i Esbjerg ikke så væsentlig. Der er ikke tale om, at deres hus brænder. Der er bare lidt vand i et kælderrum.

Men hvorom alting er, så er det ulykkeligt som dansk fodboldelsker at følge med i. Esbjerg fB var tidligere et flot flådeskib med alle sejl sat. Lige nu ligner klubben en plimsoller i havsnød.

Tilskuerboom i Superligaen

Hvor har det været skønt at mærke fodboldfolkets sult efter at komme på stadion igen. Suset fra den euforiske EM-sommer synes at fortsætte. De fleste klubber kan melde om rekordsalg af sæsonkort.

Søndag er der udsigt til fuldt hus i både Parken og i Aalborg til to af dansk fodbolds klassiske opgør, ligesom det var velgørende at opleve, hvordan folk valfartede til fodbold i Vejle og Odense i søndags. 12.493 tilskuere til OB-FCK og 10.107 til Vejle-Brøndby var i alle tilfælde markant.

For Superligaens brand er det også en fordel, at Lyngby og AC Horsens er skiftet ud med Silkeborg og Viborg. Det bør kunne løfte interessen yderligere trods den geografiske skævvridning.