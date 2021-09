Hallo, derude på Vestegnen.

Skal I ikke snart til at vinde nogle kampe?

Eller måske bare gøre ligesom ham vestjyden ovre i Rusland, der lige lavede hattrick i sin debutkamp på hjemmebanen i Kazan?

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

Hvad så, Brøndby?

Hvor længe skal Brøndby være om at samle sig efter sommerens transfervindue? Udadtil tager de det roligt på Vestegnen og henviser med rette til, at de målt efter spil og chancer burde have haft flere point i Superligaen, end de har.

Jo, men ud fra samme tankegang burde Brøndby vel have tabt til FC Midtjylland, da de endelig vandt sæsonens første sejr. Det skænkede de tilsyneladende ikke mange tanker i evalueringen. I stedet hed det sig, at NU var man i gang. Det var man så bare ikke. 1-1-kampen mod Silkeborg på hjemmebane var helt og aldeles jævnbyrdig.

Nu har Brøndby spillet i alt 11 kampe efter sidste sæsons mesterskab. En sejr. Seks uafgjorte. Fire nederlag. Det er der intet mesterhold, der kan være tilfreds med. Åreladning eller ej.

Dreimal Dreyer!

Til jer, der ikke forstår tysk: Dreimal betyder tre gange. For det var det, Anders Dreyer gjorde i sin debutkamp for russiske Rubin Kazan. Han scorede simpelthen hattrick. I sin første kamp for sin nye klub. På hjemmebane. Og som om det ikke var nok, så lagde han ud med at score med hælen efter blot to minutters spil!

Den finurlige Dreyer har været i blændende form i de første kampe i Superligaen, så selvfølgelig ville det gå ham godt i en liga, der måske i virkeligheden ikke længere er meget stærkere end Superligaen.

Men at han ligefrem skulle brage ind på scenen i Kazan på den måde, var alligevel bemærkelsesværdigt. Hold nu godt øje, Kasper Hjulmand!