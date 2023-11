Yussuf Poulsen spillede en blændende landskamp, da Danmark tog EM-billetten med en 2-1-hjemmesejr over Slovenien.

Og det var mange af hans holdkammerater lykkelige over efter kampen. Christian Nørgaard, der har kendt Poulsen siden de tidlige ungdomsår i Lyngby, var decideret rørt.

»Han er én af mine nærmeste venner uden for banen, og jeg synes, at han får meget uberettiget kritik. Der er altså en grund til, at han har spillet 10 år i Leipzig, og at de bliver ved med at forlænge med ham. Alle de stjerneindkøb, de henter, bliver ved med at sidde på bænken, uanset hvor meget kritik han får.«

Christian Nørgaard under EM-kvalifikationskampen mellem Danmark – Slovenien i Parken, fredag den 17 november 2023. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Nørgaard under EM-kvalifikationskampen mellem Danmark – Slovenien i Parken, fredag den 17 november 2023. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Han giver bare så meget. Og i dag var det ikke kun arbejdsindsats – han var også god med bolden og beskyttede den og lagde den af. Han var et mareridt for forsvarsspillerne. Så jeg håber, der er topkarakterer til ham i pressen,« lød det med lidt bævrende læber fra Brentford-anføreren

»Jamen, det er bare fordi, at man hader, når der bliver skrevet kritiske ting i pressen om ens kammerater. Og især, når det er Yussuf – jeg synes, han har fået for meget kritik.«

»Det er som om, at folk ikke forstår, hvad det er, han bringer. I dag viste han det – og folk kan ikke være i tvivl.«

Christian Nørgaard blev i øvrigt udskiftet i pausen – det bad han selvom, da han mærkede lidt riv i det ene ben.