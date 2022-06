Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I flere år har Nicklas Bendtner optrådt med og uden ekskæresten Philine Roepstorff i realityserien Bendtner & Philine.

Men nu går den tidligere landsholdsstjerne til filmen. En ny dokumentarfilm med Bendtner i hovedrollen er på vej.

Bag filmen står instruktør Andreas Koefoed og forfatteren Rune Skyum-Nielsen, som afslører, at en række »ret interessante og profilerede folk« fra fodboldverdenen medvirker.

»Sammen har vi siden sommeren 2019 været i gang med et dokumentarfilmsprojekt. Nicklas har givet adgang til alt. Vi har været med alle steder, hvor der sker noget, og hvor der er vendepunkter, som får afgørende indflydelse på hans liv, omgivelser og fremtid,« siger Rune Skyum-Nielsen.

Nicklas Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner. Foto: Liselotte Sabroe

»Det giver et andet indblik i, hvordan en karriere former sig, og hvordan den ikke gør, end hvad man er vant til fra sådan nogle dokumentarer,« siger han.

Onsdag kunne Rune Skyum-Nielsen, som også har skrevet Bendtner-portrættet 'Begge sider', løfte lidt af sløret for, hvilken kaliber af navne, der medvirker i dokumentaren.

»Billedet løj sådan set ikke. Jeg var med Andreas og et kamerahold i Paris for at snakke med Arsène Wenger. Det var ret vildt at stå med ham, fordi vi ikke troede, at vi ville lykkes med det. Han er lidt svær at få fat på, og han giver ikke så mange interviews,« siger han.

Men det lykkedes altså for Rune Skyum-Nielsen og holdet bag at få interviewet med et af fodboldens helt store koryfæer i kassen, og det er med til at give dokumentaren en ekstra dybde.

»Det siger sig selv, at når en person som Wenger er med, så er det ikke en sukkersød historie. Det er en historie, der både berører det sure og det søde. Det er den ærlige pakke,« siger han.

Hvem de resterende store navne er, der kommer til at medvirke i dokumentaren, vil Rune Skyum-Nielsen og Andreas Koefoed, der tidligere har instrueret dokumentarfilmen 'The Lost Leonardo', ikke ud med. Men flere af Nicklas Bendtners tidligere holdkammerater og trænere kommer til at deltage i filmen.

Dokumentaren sendes på Viaplay inden året er omme.