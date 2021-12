Selvom 'Kender du typen?' kun varer 28 minutter, når det sendes i tv, så tager det flere dage og en masse forberedelse at lave det populære DR-program.

B.T. har spurgt ugens hemmelige hovedperson, hvad der sker bag kameraet, når man får besøg af Anne Glad og Flemming Møldrup – så hvis du ikke vil have spoilet 'Kender du typen?' fra den 15. december, så læs ikke videre.

»Man skal sætte lidt tid af til det, men det var fucking sjovt at være med,« husker ugens hemmelige hovedperson tilbage på oplevelsen.

»Det var ligesom at være på hotel, hvor de hele tiden spørger, om man mangler noget undervejs. Man bliver virkelig forkælet, mens optagelserne er i gang,« tilføjer han.

Ugens kendte hovedperson er Instagram-stjernen Anders Hemmingsen, der bor i en lejlighed på Islands Brygge i København med sin kæreste Julie.

Han blev spurgt, om han ville være med tilbage i marts 2020, men på grund af corona blev optagelserne udskudt til august i år og altså først sendt nu her i december.

Hvad var det første, der skete, da du havde sagt ja til at være med?

»Så kom der to journalister fra DRs redaktion i Aarhus hjem til mig for at gennemgå lejligheden og lave forinterview. De kom forbi to gange. Første gang var de der tre timer, anden gang en halv time.«

'Kender du typen?'-holdet i Anders Hemmingsens lejlighed. Foto: DR Vis mere 'Kender du typen?'-holdet i Anders Hemmingsens lejlighed. Foto: DR

Hvad lavede de?

»De går meget op i, at man ned til mindste detalje ved, hvad eksperterne vil gennemgå i programmet, så de spurgte for eksempel, om de måtte åbne køleskabet eller kigge rundt i forskellige skuffer. Senere ringede de og gennemgik, hvilke pointquizzer de havde tænkt sig at bruge.«

Får man mange penge for at være med?

»Man får et lille honorar, men man skal ikke gøre det for pengenes skyld.«

Vil du sige, hvor meget man får?

»Nej, men det er et lille beløb.«

Hvad sker der så, når de skal i gang med at optage programmet?

»Dagen før kom en del af tv-holdet ved 12-tiden for at sætte udstyr op. Lys, kamera, tape på gulvet, så eksperterne ved, hvor de skal stå. Der blev også gjort rent og sprittet af. De gik igen klokken 15.30.«

DRs hvide kassebiler fyldte godt op foran Anders Hemmingsens lejlighed under optagelserne af 'Kender du typen?'. Vis mere DRs hvide kassebiler fyldte godt op foran Anders Hemmingsens lejlighed under optagelserne af 'Kender du typen?'.

Skal man selv gøre rent, inden de kommer?

»Ja, hvis man vil. Man vil jo gerne vise sit hjem frem fra sin bedste side, så vi havde selvfølgelig gjort rent inden, men det er en balancegang, for det skal også ligne, at der bor nogen.«

Fjernede DR nogle ting fra lejligheden?

»Ja, de gennemgår alt og fjernede alle billeder af mig og min kæreste og satte tape foran dørskiltet og navnene på postkassen. Min kæreste havde lavet blommesaft og sat små mærkater på, hvor der stod 'Made by Julie'. Det havde de glemt at fjerne, inden Flemming Møldrup kom ind, men jeg tror ikke, han så det.«

Fjernede du selv nogle ting?

»Jeg overvejede at fjerne min Kay Bojesen-abe, fordi jeg synes, den er lidt pinlig at have, men ellers ikke noget.«

Jeg har hørt, at DR fylder køleskabet op. Er det rigtigt?

»I programmet er en af quizzerne, at de skal gætte, at jeg godt kan lide ostehaps. Så for at sikre sig, at der er ostehaps i køleskabet, når optagelserne går i gang, havde de det med. Jeg havde også fortalt, at jeg er på Nupo-kur, så det havde de også købt for at have nok. Jeg kan ikke huske, om de tog nogle af tingene med igen bagefter, men de har tingene med, for at alt spiller, når de er i gang.«

Anders Hemmingsen og 'Kender du typen?'-holdet. Foto: Privatfoto Vis mere Anders Hemmingsen og 'Kender du typen?'-holdet. Foto: Privatfoto

Hvor mange DR-medarbejdere var med?

»Ud over vært og eksperter tror jeg, de var 10-12 mennesker. De havde seks biler stående nede foran på gaden og en vagt til at holde øje i de to dage, så de ikke fik stjålet noget af deres udstyr.«

Hvor var du, mens optagelserne var i gang?

»Min kæreste og jeg sad sammen med en DR-medarbejder inde på vores kontor og fulgte med på en skærm. Tv-holdet kom klokken 8.30 og var først færdige 15.20, så det tager lang tid, og man skal jo følge med, så man til sidst kan kommentere på, hvad eksperterne har sagt undervejs.«

Hvad hvis du skulle på toilettet undervejs?

»Så gik de (Flemming Møldrup og Anne Glad, red.) bare ud af lejligheden imens. Der var også indlagt en længere frokostpause. De fortalte, at Flemming altid er den første til at gennemgå hjemmene, fordi Anne skal have lagt makeup og sat hår. Når Anne så er i gang, venter Flemming på en café.«

Skete der noget, da optagelserne var færdige?

»Efter de var gået, gik der et kvarter, og så kom der en rengøringsmand og sprittede lejligheden af, og det var så det.«