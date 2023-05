Det bliver en mand med 3-stjernet erfaring, der fremover kommer til at lede Thise Mejeri.

Hvilket er meget passende, da han bliver mejeriets kun tredje direktør.



Svend Schou Borch bliver ny administrerende direktør i det økologiske andelsmejeri.

Hvornår han præcis trækker i cheftøjet, er endnu ikke fastlagt, men det ventes at blive til efteråret, skriver Thise i en pressemeddelelse.

Mejeriets bebyggede areal er vokset fra cirka 1000 m2 i 1992 til cirka 22.000 m2 i dag. Foto: PR-foto/Thise Vis mere Mejeriets bebyggede areal er vokset fra cirka 1000 m2 i 1992 til cirka 22.000 m2 i dag. Foto: PR-foto/Thise

Han afløser Poul Pedersen, som tidligere i år meddelte, at han går på pension. Der sker efter mere end 30 år i spidsen for Thise Mejeri.



Bestyrelsesformand for Thise Mejeri, Arne Bisgaard, mener, at man har fundet den absolut stærkeste kandidat til at overtage jobbet:

»Svends kompetencer, meritter og ikke mindst personlige egenskaber gør, at vi er overbeviste og trygge ved at lade ham tage over efter Poul Pedersen mangeårige virke på samme post.«

Svend Schou Borch kommer fra en tilsvarende stilling i Atria Danmark, der står bag brands som '3-Stjernet' og 'Aalbæk Specialiteter'.

Før det var han administrerende direktør for HKScan i Vinderup, der er et af landets største kyllingeslagterier.

Thise mejeri Thise Mejeri blev etableret i 1988 i Thise i Salling af syv økologiske mælkeproducenter, der slår sig sammen men en mejeribestyrer fra et mindre landsbymejeri.

Mejeriet er i dag Danmarks næststørste økologiske mejeri og har 72 andelsehavere.

Han ser frem til den nye opgave:

»Jeg glæder mig utroligt meget til at møde andelshaverne, medarbejderne og blive en del af Thise-kulturen. Thise Mejeri har under Poul Pedersens ledelse gennemgået en enestående udvikling, og det bliver derfor nogle store sko at skulle udfylde, men jeg ser frem til at komme i gang med opgaven,« siger han ifølge pressemeddelelsen.

Hans forgænger på posten som administrerende direktør, Poul Pedersen, overtog posten i 1992. Dengang havde mejeriet fire år på bagen.