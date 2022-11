Lyt til artiklen

Mange virksomheder er pressede på grund af de stigende el- og gaspriser.

Og en af dem, der har taget den hårdeste konsekvens og været nødsaget til at dreje nøglen om, er Bar'Sushi.

Restaurantkæden lukkede fire restauranter på Fyn i oktober.

»Det handler simpelthen om, at de fynske restauranter har langt flere kvadratmeter, der for eksempel skal varmes op, end de øvrige restauranter i resten af landet. Og så er der bare hårdere konkurrence på Fyn,« lød forklaringen dengang fra Claus Skovsted, der ejer hovedselskabet bag restauranterne, til migogodense.

Torsdag kan Fyens.dk dog fortælle, at den løsning, som hovedkontoret har arbejdet på siden lukningen, nu er lykkedes.

Det betyder, at Bar'Sushi genåbner to butikker i Odense under en ny ledelse. Det fortæller Claus Skovsted til mediet:

»Siden lukningerne har vi fra franchisegivers side prøvet at indtræde i kontrakterne. Det blev gjort besværligt af, at der blev indgivet en konkurserklæring fra franchisetagerne (de tidligere ejere, red.), men i fredags blev vi så enige om den endelige overtagelse.«

Bar'Sushi i Dalum vil åbne for takeaway onsdag 9. november, mens restauranten på Skibhusvej først åbner, når den er klar til at modtage gæster. Lige nu lyder meldingen 'senest 1. december,' oplyser Fyens.dk.

Claus Skovsted vil til en start overtage den daglige ledelse.