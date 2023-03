Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

9.000 milliarder kroner var værdien af den norske oliefond ved årsskiftet.

Den norske pengetank er en af verdens største investorer, der har aktieposter i over 9.000 selskaber.

Pengetankens chef hedder Nicolai Tangen, og han blæser til kamp mod virksomheder, der sætter profit over miljø, sociale forhold og selskabsledelse.

»Klima er ikke politisk. Det er simpelthen bare som investor at beskytte sine investeringer. At en verden, som man ikke kan bo i, er dårligt for afkastet, er jo helt oplagt,« fortæller han i et interview med Børsen om baggrunden for oliefondens holdning.

Det er bestemt ikke alle, der er på linje med den norske oliefond, konstaterer han.

I en klumme i Financial Times skrev Nicolai Tangen således i januar i år, at ‘vi er bekymrede over, at hensyn til miljø, sociale forhold og selskabsledelse i stigende grad bliver et varmt politisk emne’.

De nævnte forholdet kaldes esg, der betyder environment (miljø), social (sociale forhold) og governance (selskabsledelse).

Og det er specielt i USA, at Nicolai Tangen oplever, at der er opstået en voldsom modstand mod, at investorerne kræver af virksomhedernes ledelse, at der bliver taget hensyn til esg-forhold.

Til Børsen fortæller han, at oliefonden har fokus på tre områder: Klima, at cheflønningerne ikke er for høje, og at der er diversitet i bestyrelserne. Mere konkret at virksomhedernes bestyrelser har mindst to kvinder.

Norges oliefond blev stiftet i 1996 og er en af verdens største investorer. I Danmark har den blandt andet investeret i Novo Nordisk, Ørsted, A.P. Møller – Mærsk, Carlsberg, Genmab og Tryg.

Fonden investerer indtægter fra Norges olie- og gasindustri.

Oliefonden, som nu er god for 13.000 milliarder norske kroner, er verdens største pengetank, og den forvaltes af Norges nationalbank, Norges Bank, på vegne af den norske stat.