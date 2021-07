Kritikken hagler ned over den store danske møbelkæde Jysk.

Udadtil bryster den sig af at samarbejde med bæredygtige organisationer, men i virkeligheden sender den helt nye møbler til skrotning, når kunder vil returnere nykøbte varer.

En af organisationerne, Jysk samarbejder med, er FSC Danmark, der har som mål, at firmaer bruger træ fra bæredygtigt skovbrug.

»Det er ikke en praksis, vi bifalder eller blåstempler, og der er en grund til, at vi arbejder med cirkulære løsninger ude i virksomhederne,« konstaterer Loa Dalgaard Worm, direktør for strategi og udvikling i FSC Danmark, men tilføjer:

»Det er naturligvis for os en glædelig nyhed, at Jysk ændrer praksis og arbejder for at sikre den mest optimale brug af klodens ressourcer. Det kan vi kun bakke op omkring. Det er nu også vores indtryk, at Jysk generelt arbejder seriøst med en bæredygtig omstilling af virksomheden og ønsker at handle hurtigt, hvor de kan.«

Søndag kunne B.T. afdække, at medarbejdere i Jysk instrueres i, at møbler til en værdi under 2.500 kroner skal sendes på lossepladsen, hvis kunderne vil returnere dem – selvom de altså er spritnye.

Jysk ændrer nu omgående sine retningslinjer, efter B.T. har konfronteret møbelgiganten, der har over 3.000 butikker på verdensplan.

Sagen vækker forargelse på Christiansborg blandt både røde og blå partier.

»Jysk gør det, fordi det bedre kan betale sig at smide varen ud end at ompakke den. Så derfor kræver den grønne omstilling en kæmpe dybdegående omstilling af samfundet, før at det kan lykkes. For det her er jo rablende vanvid,« siger fungerende politisk ordfører hos Enhedslisten Søren Søndergaard.

Og det holder ikke at prædike bæredygtighed, hvis man ikke kan leve op til det i praksis, mener De Konservative:

»Jeg kan se, at Jysk lægger sig fladt ned, og det er rigtig godt. For det går bare ikke at sige én ting og så gøre noget andet. Væk med pyntegrønt, og få så tilrettet praksis – også selvom det sandsynligvis er dyrere i kroner og ører,« siger De Konservatives klimaordfører, Mona Juul.

Radikale Venstre kalder sagen for »pinlig«.

Det var en sofa i perfekt stand, som Jysk modtog billeder af, inden de bad B.T.s journalist skrotte den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Det var en sofa i perfekt stand, som Jysk modtog billeder af, inden de bad B.T.s journalist skrotte den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Det er jo åbenlyst uheldigt og også ret mærkeligt, at man ikke har tænkt på, at dét at skrotte møbler ikke rimer på bæredygtighed. Det er da pinligt, at historien først skal graves frem, før de gør noget ved det. Men i det mindste lægger de sig fladt ned nu, og dét har jeg respekt for,« siger fungerende politisk ordfører Anne Sophie Callesen.

Også hos regeringspartiet Socialdemokratiet er forventningen, at virksomhederne som Jysk lever op til deres løfter om bæredygtighed.

»Jeg forventer naturligvis, at en virksomhed lever op til sine egne ord om miljømæssig bæredygtighed. Og jeg kan forstå, at Jysk nu vil rette op på det, efter at I på B.T. har konfronteret dem med forholdene. Det synes jeg er godt arbejde af B.T. og klogt af Jysk,« siger Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører, Annette Lind.

Jysk vil nu gå i gang med at undersøge, om det også er praksis i de 51 lande, hvor Jysk har butikker.