Tirsdag åbnede Danmarks første såkaldte klimasupermarked i Aarhus. Det næste års tid vil Coop teste, hvordan man kan få kunderne til at handle mere klimavenligt.

Det er de aarhusianere, der fylder indkøbsvognen i Kvickly i Bruuns Galleri, der det næste års tid vil blive 'guidet' til at vælge bestemte varer fra hylderne.

Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

Supermarkedet i Bruuns Galleri vil nu blive omdøbt til 'Klima Kvickly', og butikken skal være et klimalaboratorie, hvor målet er at få klimaaftrykket fra forbruget og salget af mad til at blive inden for rammerne af Parisaftalen.

Konkret vil kunderne blandt andet fremadrettet møde et nyt 'klimamærke' på bestemte madvarer i supermarkedet, hvor der vil stå »Et bedre klimavalg«.

Det skal påvirke dig til at smide flere kikærter og linser i kurven og færre pakker oksekød.

»De konkrete test og tiltag i Klima Kvicklys laboratorium bygger videre på ting, vi ved, og ting vi udvikler undervejs. Så uden at kende alle løsningerne endnu kommer vi til at lægge nye elementer ovenpå,« siger Coops klimachef Jonas Engberg blandt andet om det nye initiativ.

Erfaringerne med klimamærket vil Coop dele med fødevareministerens nedsatte arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til et nationalt klimamærke.

Ved Klima Kvicklys afslutning i 2023 håber Coop at være blevet klogere på, hvad der virker, og hvordan samspillet med kunder, varer og butik kan sænke klimaaftrykket fra butik til den enkelte indkøbskurv, lyder det fra Coop.