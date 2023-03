Lyt til artiklen

En ulykke kommer sjældent alene.

Det må tech-firmaet MeeW sande.

Tirsdag røg den administrerende direktør Armin Kavousi ud med øjeblikkelig virkning, og nu har en af de største investorer trukket sig.

Og det ganske få dage før, virksomheden går på børsen. Det skriver Finans.

I denne uge afslørede Frihedesbrevet, at Armin Kavousi har pyntet på sit cv. Eller – som mediet skriver: »Bag selskabet gemmer der sig et spind af løgne.«

Kavousi har nemlig solgt sig selv på at have en kandidatgrad i neurovidenskab. Det har han ikke. Han har også påstået, at han har en doktortitel, som ikke findes.

Afsløringerne kom på et yderst uheldigt tidspunkt kort før, MeeW går på børsen.

Onsdag har Sorgenfri Kapitalforvaltning, som stod til at købe flest aktier i forbindelse med børsnoteringen, så trukket sig, skriver Finans.

»Det er rigtig ærgerligt, for vi syntes, at det var en spændende virksomhed med mange kreative mennesker, som har udrettet meget og som var på vej mod nogle fine ting. Vi har på baggrund af det, der er kommet frem, besluttet at trække os,« siger partner i Sorgenfri Kapitalforvaltning, Knud-Erik Andreasen, til avisen.

Det er ikke kun de seneste afsløringer, der er årsagen til, at de har valgt at trække sig som investorer, understreger partneren.

Sorgenfri Kapitalforvaltning har også forgæves forsøgt at få udleveret et revideret regnskab.

Bent Alsø er også blandt de investorer, der har tegnet sig for de største aktier.

Han siger til Finans, siger han, at han fortsat regner med at tegne aktier i selskabet.