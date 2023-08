Jesper ‘Kasi’ Nielsen har nu inddraget Kammeradvokaten i det nye milliardkrav, han retter mod Pandora.

Kasi-Jesper mener at have fået nye beviser på, at han blev snydt for 780 millioner kroner i forbindelse med den aftale, han indgik med Pandora, da han solgte sin andel i datterselskabet Kasi Aps i 2010.

Et krav, han samlet opgør til over to milliarder kroner inklusive renter, men som Pandora afviser.

De dokumenter, Jesper Kasi Nielsen lægger til grund for sit nye krav, er nu sendt til Kammeradvokaten Boris Frederiksen, som er kurator for konkursboet Kasi Aps og partner i advokatfirmaet Poul Schmidt.

Han stod for at inddrive så mange penge som muligt fra ‘Kasi’-Jespers konkursbo, og han har derfor umiddelbart også en interesse, hvis det viser sig, at ‘Kasi’-Jespers nye dokumenter kan lægge til grund for en genåbning af boet.

»Kasi ApS er en lukket sag. Men jeg kan bekræfte, at vi i går eftermiddag modtog noget materiale fra Jesper Nielsen,« siger Boris Frederiksen til B.T.

Kasi-Jesper skal dog ikke forvente et svar lige med det samme.

»Vi har ikke haft tid til at kigge på det endnu, men det vil vi se på en gang i næste uge, og så vil vi forholde os til det,« lyder det fra Boris Frederiksen.

Jesper 'Kasi' Nielsen skylder selv flere millioner væk i forbindelse med tidligere konkurser. Derfor vil hans kreditorer også skulle betales først, hvis han ender med at få en udbetaling fra Pandora.

Sagen handler om en såkaldt earn out-aftale, hvor Jesper Nielsen efter salget af sit firma havde ret til 49 procent af driftsoverskuddet fra Kasi Aps, nu kaldet Pandora CWE, frem til og med 2014.

Som en ekstra krølle på halen skulle ‘Kasi’-Jesper modtage driftsoverskuddet gange tre i 2014 – men da aftalen skulle afsluttes og pengene udbetales, oplyste Pandora, at selskabet havde klaret sig betydeligt dårligere end tidligere.

Faktisk så dårligt, at smykkegiganten ifølge aftalen ikke skulle betale ‘Kasi’-Jesper en krone.

Lige siden har ‘Kasi’-Jesper blæst til kamp mod Pandora, som han er overbevist om har snydt ham. Sagen blev afgjort som en voldgiftssag i 2021, hvor den tidligere erhvervsleder ikke fik medhold.

Siden Jesper Nielsen solgte sit firma har han haft en række konkurser, hvor han stadig skylder større millionbeløb. Derfor er der også en række investorer, som vil få deres penge tilbage, hvis ‘Kasi’-Jesper ender med at få penge af Pandora.

Som advokat Boris Frederiksen fortæller, er sagen om Kasi Aps lukket, men han forklarer samtidig, at det ikke er umuligt at åbne sådan en sag igen.

»Skal man genoptage et bo, kan man mere generelt sige, at man skal gå til kreditorerne og fortælle, hvad man har, og hvad formålet skal være. Og så skal man sige til kreditorerne, at der er brug for penge til at genoptage boet og eventuelle retssager, hvis det måtte være formålet med genoptagelsen.«

Boris Frederiksen kan endnu ikke udtale sig om det materiale, som han har fået tilsendt af ‘Kasi’-Jesper, men han understreger, at man ikke bare genoptager sådan en sag med et snuptag.

»Det kræver herefter først og fremmest en anmodning til Sø- og Handelsretten, hvor man sandsynliggører, at der er midler til at genoptage boet og en rimelig anledning til det.«

»Så det er ikke noget, man bare lige gør. Der er flere led i det og en række usikkerheder,« siger han.

Jesper Nielsens tillid til sine nye påståede beviser fejler dog ikke noget.

»Jeg har sendt dokumentationen for, at Pandora har snydt os. Det viser uden tvivl, at Pandora har haft et større driftsoverskud i det år, hvor aftalen løb.«

»Det er interne regnskaber, bonusaftaler med direktører i firmaet og andre dokumenter, der på kryds og tværs beviser, at Pandora har oplyst et lavere driftsoverskud, end de rent faktisk havde,« siger han.

Pandora afviser dog alt i en mail til B.T.

»Beskyldningerne er grundløse. Sagen blev grundigt undersøgt af voldgiftsretten og KPMG som uafhængig revisor. Hver en sten blev vendt – også Jesper Nielsens gentagne påstand om at vores indtjening var højere end rapporteret. Konklusionen var, at earn-out beregningen var korrekt, og at Pandora ikke skylder Kasi eller Jesper Nielsen noget.«