Verden er ved at åbne op. Det er snart efterårsferie. Og så kunne timingen nærmest ikke være bedre.

Flybilletter fra danske lufthavne er nemlig rekordbillige.

Det skriver Finans på baggrund af tal fra Dansk Flyindeks, som Travelmarket har set nærmere på.

Her konstateres det, at flybilletter fra de fire store danske lufthavne, København, Billund, Aarhus og Aalborg, samt Hamburg lufthavn, til hele ti steder i Europa ikke er set lavere i uge 44 nogensinde før.

Til B.T. forklarer aktieanalysechef fra Sydbank Jacob Pedersen, der har et særligt fokus på flybranchen, at selskaberne har overvurderet, hvor mange der egenligt vil rejse.

»Rejselysten er på vej op, men ikke så meget, som flyselskaberne havde beregnet, og derfor har de kun prisparametret at spille på,« siger han og uddyber:

»De forsøger virkelig at kickstarte branchen, og det har de virkelig brug for. Når man kigger et par måneder frem allerede, ser jeg dog, at det bliver bedre.«

Jacob Pedersen understreger, at selvom det bliver bedre, har flybranchen stadig langt tilbage til normale tilstande igen efter corona.

»De har alt for lav aktivitet til at tjene penge,« lyder det.

Det er særligt lavprisselskaber som Ryanair og Wizz Air, der udbyder de billigste flybilletter.

»De presser for alvor de store nationale flyselskaber med mange nye ruter, og de tager markedsandele i denne tid,« siger Ole Stouby. Han er direktør i Travelmarket.

Det største procentmæssige prisfald på flybilletter finder man hos Aarhus lufthavn, hvor gennemsnitsprisen på fly til de ti destinationer i uge 44 er faldet med hele 56 procent – fra 1592 kroner til 706 – i forhold til samme uge sidste år.

Det laveste fald finder man i København.

Her er det kun på seks procent fra 590 kroner til 557 kroner i forhold til prisen i uge 44 sidste år.

Ole Stouby forklarer videre, at de store prisfald skal findes i, at efterspørgslen endnu ikke er nået op på niveau med den kapacitet, der er hos flyselskaberne.