Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den kendte brillekæde Louis Nielsen har skovlet penge ind det seneste år. Men det kommer ikke til at fortsætte, vurderer direktøren.

Louis Nielsen har det seneste år omsat for 1,3 milliarder kroner.

Det er en fremgang i salget på over 25 procent sammenlignet med året forinden.

Og samtidig leverede butikkerne i Danmark et overskud på knap 150 millioner kroner. Det skriver Børsen.

Fremgangen skyldes ekstra penge på lommen hos forbrugerne, som ikke blev brugt på rejser og restauranter under coronanedlukningerne.

Det mener Mads Nygaard, der er administrerende direktør i Louis Nielsen.

»Efter Danmarks genåbning har mange danskere haft penge, der ikke har været brugt på for eksempel rejser, og vi har set, at der har været et stort behov for at besøge vores butikker.«

»Vi har simpelthen haft så mange kunder inde, at jeg vil kalde det en forbrugsfest, hvilket står i stor kontrast til den nuværende situation i forhold til for eksempel den høje inflation,« siger han til mediet.

Men den store fremgang kommer ikke til at fortsætte, vurderer Mads Nygaard.

Han forklarer, at den nuværende høje inflation og lave forbrugertillid kommer til at påvirke Louis Nielsens vækst.