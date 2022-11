Lyt til artiklen

Det er en ærgerlig situation for virksomheder, hvis de bliver ramt af hacking på Facebook.

Men at skulle have genåbnet kontoen efter angrebet, kan næsten være en endnu mere ærgerlig situation.

Det skriver Mediawatch, der har været i dialog med Grakom om problemet.

Grakom er en brancheorganisation for den grafiske del af kommunikationsbranchen, og de fortæller, at reklamebureauet 1437 eksempelvis fik hacket en medarbejders Facebook-konto og flere af kundernes brugere tilbage i foråret.

Og fordi det ikke har været muligt at komme i kontakt med Facebook lige siden, har bureauet måtte oprette nye profiler.

Facebooks landechef, Pia Tandrup, har svaret på kritikken fra reklamebureauet 1437. Hun anerkender, at der »kan være udfordringer:«

»Det er ikke korrekt, at man kategorisk ikke kan få supporthjælp, men jeg er klar over, at der kan være udfordringer. Der kan være mange årsager til, at man oplever udfordringer med sin account, så jeg kan desværre ikke give dig et enkelt svar, som dækker alle løsninger,« siger Pia Tandrup til Grakom.