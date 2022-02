Det, vi taler om

I den kulørte sladrede vi om Prins Christian våde tur til Val Thorens, Hertugindens besøg i Danmark, Janni Spies der giver Guldhornene væk og om tidligere rocker Brian Sandbergs nyopnåede frelselse.

I den kontante time sladrede vi igen, igen, igen om Dansk Folkeparti. For det sejler stadig fuldstændig for partiet.

Og mens DF sejler, så flyver statsminister Mette Frederiksen i et lejet privatfly, selvom hun lige har proklameret sig selv grøn før rød. Og til slut sladrede vi om den amerikanske rapper Kanye West. Han har den psykiske diagnose Bipolar lidelse, og hans seneste mani har skabt kaos på hans sociale medier.

I dagens panel sad Per Kuskner, Niels Pinborg, Søs Marie Serup og Jacob Heinel, og vi havde besøg af musikjournalist Kristian Karl fra Soundvenue i den kontante time.

Din vært var som altid Ditte Okman.

Sophie Lier producerede