I denne udgave af 'Det bedste af det billige' har vi bedt discountsupermarkederne i Danmark om at indsende deres bedste bag-in-box-rødvin til test.

De fem vine, som vi har fået tilsendt, har alle en literpris på under 40 kroner og forhandles i hhv. Fakta, Netto, Aldi, Rema 1000 og Lidl.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et dyrere produkt ind blandt de billige. I denne test har vi valgt en bag-in-box-rødvin fra Meny til en literpris på hele 83,33 kroner.

Til testen får vi igen hjælp af vinanmelder Tobias Liechti fra Winefactory.dk.

Efter seks glas vin kunne Tobias kåre to af dagens billige vine til vindere, og det var, på trods af at de var meget forskellige.



»Den ene vil jeg tro appellerer til de fleste mennesker med sit sødmefulde mørke udtryk. Den anden er en meget lysere og elegant oplevelse, så hvis det er det, man kan lide, er den bestemt værd at prøve.«

