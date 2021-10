I denne uges 'Det bedste af det billige' skal vi teste det, som måske kan kategoriseres som det billigste måltid nogensinde. Nemlig kopnudler.

Ugens test består af fire billige kopnudler fra de danske supermarkeder, som ligger på kilopris mellem 61 og 107 kroner. Alle nudlerne er med oksekødssmag.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et dyrere produkt ind blandt de billige. Nudlerne, vi har valgt i denne test, er af mærket 'Nissin', som opfandt kopnudlerne tilbage i 1971. Deres version af kopnudler med oksekødssmag forhandles i Føtex til en kilopris på 261 kroner.

Efter fem kopnudler af meget svingende kvalitet kunne Thomas Alcayaga gøre status.

Med fem flotte stjerner kunne 2 produkter kalde sig 'Det bedste af det billige'. Og det er endda til en særdeles overkommelig kilopris på henholdsvis 61 og 63 kroner.

»De smager ikke af noget, de ikke skal, og de prøver ikke at være andet, end hvad det er. Det her er et måltid til 5 kroner, og hvis du smider lidt grønt i eller en rest kød, er det faktisk et lødigt måltid,« udtaler Thomas Alcayaga om dagens testvindere.

Thomas Alcayaga er foodstylist og kogemand samt indehaver af madbloggen Madet Mere.