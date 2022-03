Årets Oscar-uddeling bød på flere uforglemmelige øjeblikke.

Den helt store historie fra showet var, da skuespilleren Will Smith gik på scenen for at slå komikeren Chris Rock.

Det skyldes, at Chris Rock lavede en joke om Will Smiths kone og hendes sygdom.

Men var det i orden, at Will Smith slog? Eller er det modsat for dårligt, at Will Smith senere vandt en pris og slaget ingen konsekvens har fået?

Det kommer B.T. Live til at handle om.

Korrespondent for B.T. Jacob Heinel er med i B.T. Live på en forbindelse fra Los Angeles, hvor showet foregik.

