Halalslagtning skal stoppes omgående i Danmark. Det ligger politikeren Christel Gall fra Odense så meget på sinde, at hun har forladt det parti, som hun og hendes familie var selve glansbilledet på for bare få år siden.

Christel Gall, som nu stiller op for De LokalNationale i Odense til kommunalvalget, er nemlig så rasende på Dansk Folkeparti, som hun har været poster girl for, at hun har smækket med døren – det kommer vi tilbage til.

Det er særligt ritualet omkring halalslagtninger, hvor dyret får et snit på halsen og forbløder, hvorefter seancen afsluttes med en bøn, der generer Christel Gall.

»Man ser videoer, hvor dyret har fået et skud og er blevet snittet, men det begynder at vågne. Det er så voldsomt at se et dyr lide og drukne i blod, fordi det ikke kan få luft,« siger hun.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Landbrug & Fødevarer peger dog på, at dyret ikke lider ved rituel slagtning, da de bliver bedøvet inden og derfor ikke mærker noget.

»Nej, dyret lider ikke ved halalslagtning. Dyret er fuldstændig bedøvet forud for aflivningen. Bedøvelsens effektivitet kontrolleres ligesom ved traditionel slagtning, og dyret aflives først, når det er fuldt bedøvet,« skriver organisationen.

I forbindelse med kommunalvalget var kandidaten fra De LokalNationale Christel Gall på besøg hos B.T. Live for at debattere halalslagtninger.

Og emnet halalslagtninger er faktisk overhovedet ikke nyt for Christel Gall. Tidligere stillede hun op for Dansk Folkeparti, hvor hun endda i en kampagne, sammen med sin familie, var selve billedet på Dansk Folkeparti.

Hendes tilknytning til Dansk Folkeparti blev overordentligt sat på prøve en lørdag aften i 2017, da halalslagtet kød var på menuen under et DF-møde i Herning Messecenter. Og det var Christel Gall i momentet helt uvidende om, hvorfor hun labbede kødet i sig.

Efterfølgende fandt Christel Gall ud af, at det var halalslagtet kød, de havde spist. Nu er hun og hele familien, der var et glansbillede på Dansk Folkeparti, skredet i raseri.

Dengang, da hun ved en fejl spiste kødet, var halalslagtninger også en sag, som Christel Gall kæmpede for. Ligesom det stadig er i dag.

»Vi er i Danmark, og de fleste af os har ikke behov for at spise noget, der er rituelt slagtet. Vi har et behov for at spise dejlig dansk kød, som kød er bedst,« siger hun.

Og behovet for at spise kød, der ikke er halalslagtet, mener hun, kunne tilfredsstilles markant nemmere. For eksempel mener Christel Gall, at man burde sætte mærkater på kødet i kølediskene, så det er tydeligt, hvordan kødet er slagtet.

»Prøv at forestille dig et ramaskrig, hvis alle danskere fandt ud af, hvor meget af det kød, de køber, der er rituelt slagtet. Og det er udelukkende for at please en lille bitte gruppe mennesker, som kan få det på anden vis.«

»Jeg vil ikke blive udsat for, at jeg står i Fakta, og jeg er tæt på at købe en pakke halalslagtet kød,« siger hun.