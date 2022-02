Mens Konservative mener, raske mennesker kan trække sig tilbage for 'andre menneskers penge,' og at det er 'rendyrket socialisme,' så mener Socialdemokratiet, det er en retfærdig ret for nedslide.

Socialdemokratiets store slagnummer Arne-pensionen er kommet i vælten, og det har føget med gnister i Folketingssalen mellem statsminister Mette Frederiksen og K-formand Søren Pape.

Og nu tørner beskæftigelsesministeren bag det hele, Peter Hummelgaard, sammen med den konservative Niels Flemming Hansen i et opgør, som nogle kommentatorer siger, kan blive et afgørende tema ved næste valg, for vil de borgerlige rulle Arne-pensionen tilbage?

Og er den overhovedet fair, når mange af dem, der får den, slet ikke er i arbejde. Vi tager debatten i B.T. Live. Du kan stille spørgsmål eller komme med din kommentar på B.T.s Facebook-side.