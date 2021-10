P6 og P8 er reddet, lyder det jublende fra både kulturministeren og Danmarks Radio.

Den ene kanal er en radiokanal for beat og den anden for jazz. Begge kanaler sendes på en DAB-kanal, som meget få kan høre. Men det er da en dejlig nyhed for dedikerede musikelskere og for DRs generaldirektør.

Hendes årelange strategi er nemlig lykkedes.

Regeringen sender 15 millioner kroner i retning af DR hvert år de kommende tre år, men for os andre er det en mærkelig handel.

DR blev beskåret i forbindelse med det seneste medieforlig, som blev vedtaget af den forrige regering. Allerede dengang skændtes man om, hvorvidt nedskæringen var dramatisk eller blot en korrektion. For generaldirektør Maria Rørbye Rønn var det naturligvis voldsomt, og en del af eksekveringen af den plan var at true med en lukning af de to kanaler ved årsskiftet.

Send os flere penge, ellers lukker vi, lød meldingen igen og igen.

Man må anerkende, at generaldirektøren har eksekveret sin plan med effektivitet. Politikerne fra regeringen og dens støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, har lyttet og leveret. Det kan de gøre med sindsro, for de var nemlig ikke med i forliget, der reducerede DR.

Alligevel er det en aftale med torne, for den afslører jo tydeligt, at venner af partierne kan få penge tilsendt, hvis de truer tydeligt nok. Man kan spørge sig selv, om DR i realiteten behøvede pengene for at holde de to kanaler gående. DRs budget er stort, og generaldirektøren kunne med lethed finde 15 millioner kroner, hvis hun virkelig ville.

Det ville hun ikke. Hun sendte tværtimod bolden retur til politikerne og har dermed givet recepten videre til andre offentlige institutioner. Pres hårdt nok, og det lønner sig.

DR har netop præsenteret den nye strategi for de kommende år, som i al sin enkelhed går ud på at gøre endnu mere indhold digitalt tilgængelig. Det gør alle andre medier også, for alle er nødsaget til at følge brugerne, som i stigende grad benytter sig af streamingtjenester og mobil teknologi.

Det giver mening.

De nye 15 millioner giver i den sammenhæng slet ingen mening, for P6 og P8 afspilles på en DAB kanal, som lige om lidt lukker. DAB er ikke en digital løsning. Det havde givet mere mening, hvis kulturminister Ane Halsboe Jørgensen havde givet pengene til DRs digitale proces.

DR vil blive presset af udenlandske streamingtjenester de kommende år. Her vil Disney+, Netflix, HBO og mange andre æde af danskernes tid. DR har en streamingtjeneste, der er rimelig succesfuld, DRTV, men den er efterhånden forældet og behøver en opdatering, hvis den skal følge nutidens krav. Her er en fornuftig opgave.

Det mest succesfulde indhold på streamingtjenester i dag er fiktionsserier. Også her er DR presset, for hvor de tidligere var mestre i dansk fiktion, er de sejlet helt ud af banen de senere år. Det er TV 2, der har førertrøjen på og bruger de fornødne ressourcer til deres successerier som bl.a. 'Badehotellet' og 'Sygeplejeskolen'.

Selvom 15 millioner i den sammenhæng er et mindre beløb, havde der været mere perspektiv i at styrke den danske fiktion med et tilskud. Det ville også give mening.

Bevillingen er useriøs og politisk plat.

Pengene kunne lige så useriøst og plat være gået til et nyt græstæppe i Parken. Det havde gavnet flere, når nu kulturministeren insisterer på at bruge flere penge.