For nogle år siden var jeg til middag hos en bekendt, hvis nabo pludselig ringede på. Hun havde været på date og ville ind og vende det, der nok må være en af de mest underlige dates, jeg har hørt om.

Hun havde fået kontakt til en mand på dating.dk, de havde chattet over et par uger, udvekslet billeder og nu skulle de mødes lørdag aften uden for en bar til en kop kaffe eller et glas vin. Da hun ankommer, står der en person med dværgvækst og venter på hende.

Fyren havde aldrig angivet sin højde og havde imellem al den ligegyldige information, de havde udvekslet de seneste uger, aldrig lige fået fortalt, at han havde dværgvækst. Er man et overfladisk menneske, hvis man bliver irriteret over det? Hun drak kaffen med ham og kom så ind til vores fælles ven, hvor vi diskuterede problematikken.

En anden virkelig god ven mødte også en mand, vist nok på Grindr, som han lavede en bolleaftale med. Da min ven kom hjem til manden, sad han i en sofa og var lam fra livet og ned. Det havde han også lige glemt at sige i deres udveksling. Min ven er så lidt friskere end min vens nabo, så han endte faktisk med at bolle med ham – men han havde faktisk ikke lyst.

Faktisk gjorde han det udelukkende af medlidenhed. Måske det også var meningen: at få et medlidenhedsknald, for man kan jo ikke tro, at en halvkropslammelse er ligeglyldig info – ellers havde man vel lige fået det nævnt?

I 'Go' morgen Danmark' interviewede de i denne uge en forfatter, der havde datet 20 mænd, hvoraf nul var den, de havde udgivet sig for. På baggrund af sine erfaringer havde hun skrevet en bog, hvor et af eksemplerne var en fyr, der havde udgivet sig for at være model, og da hun ankom til lejligheden, lå der en spastiker i en seng.

Han vidste, at han ikke fik damebesøg, hvis han deklarerede virkeligheden, og derfor løj han. Hvor min ven måske også havde bollet ham af medlidenhed, valgte forfatteren(s hovedperson) at tage en snak om, at de der løgne og alvorlige fortielser ikke er okay.

Forfatterens andre eksempler på 'catfishing' var alder, udseende, ekstrem fedme mv. – altså mindre flatterede sider, man bare lyver væk, men selvsagt må håndtere, når man står over for daten. Man bliver jo hverken 15 år yngre eller 15 kilo lettere af at lyve sig yngre og tyndere. Beklager, venner. Virkeligheden indhenter!

Kvinder lyver sikkert om det samme – og jeg ville blive pisse hamrende sur! Ikke fordi man har dværgvækst, er spastiker eller er 55 år, men fordi de freaking fratager en det frie valg, når man ikke aner, hvem fanden der åbner døren. Så kan vi ikke lige aftale altid at sige sandheden – så spilder vi hverken vores egen eller andres tid.

Klimaminister Dan Jørgensen.

DAN JØRGENSEN



Vores miljøminister er blevet single. Han og kæresten, Katherine Diez, er gået fra hinanden, og lige som næsten alle andre kendte i det her land, så er det selvfølgelig verdens mest lykkelige brud.



Der er hverken vrede eller drama (?) og selvfølgelig stadig masser af kærlighed, omsorg og forståelse mellem dem. Også humor, lader de forstå. Og så er de naturligvis stadig de allerbedste venner! Jeg er imponeret over, hvordan kendte altid formår at skilles som BEDSTE venner!!! Men de skal jo også være forbilleder?



Det er sgu så ærgerligt, hvordan alle andre dødelige par altid skilles i en eller anden form for sorg, hvor den ene part som minimum er bare en lille smule ked af det. Måske endda bitter. Bange for aldrig nogensinde at finde lykken igen? Men ikke kendte!



Okay, grevinde Alexandra tog en for holdet og viste åbent, at bare fordi man har været i et ugeblad, er man ikke et overmenneske, men kan føle både sorg og vrede. Måske er dét forbilledligt.

'X Factor'-vært Thomas Blachman (th.).

THOMAS BLACHMAN



Efter 'Zulu Awards 2021' var det svært at afgøre, hvem det var mest pinligt for: Thomas Blachman, der – i det, der lignede århundredets koger – stod og skabte sig fra scenen og råbte, at han ville knalde hende, og at han stod i telefonbogen, hvis hun var interesseret, eller om TV 2 tog prisen for stupidt drengerøvs-tv, da de valgte at vise det.



De færreste fniste – de fleste sukkede af det sædvanligt stupide underholdningsshow. Jeg ved ikke, hvornår der kommer en voksen på TV 2 – forhåbentlig snart, tak – eller hvor lang tid siden det er, at der er blevet trykt telefonbøger – men hvis jeg må give Boomer Blachman et godt råd, så er det at skrue lidt ned for alkoholen og op for charmen, hvis du vil have ung dame.

Marie Krarup (DF).

MARIE KRARUP



Hvis Morten Messerschmidt bliver formand for Dansk Folkeparti, så truer Marie Krarup med, at en del af folketingsgruppen kan finde på at danne eget parti.



Med Inger Støjberg, Lars Løkke, Sikandar og alle de andre med samarbejdsvanskeligheder forudser jeg et folketing med minimum 50 partier inden udgangen af 2025!