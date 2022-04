Spænd bæltet ind. Stram ballerne. Tag dig sammen!

Jamen, der er sgu ikke ret meget andet at gøre, for når staten vil have dine penge – og gerne flere af dem – så er der kun de tre muligheder.

Jeg har lige fået min elregning:

Varme – 355,81 kr.

'Transport' af varme – 192,05 kr.

Afgift til staten – 410,38 kr. – altså 55 kr. MERE end selve varmen (!!!)

El-abonnement og Netabonnement (hvad fanden det så end er?) – 126,75 kr.

Og så betaler jeg søreme også 29 kroner for overhovedet at betale min regning (tak, SEAS-NVE, I er sateme smarte)

Samlet beløb 1.113,99 kr.

For prins Knud: For 355,81 kroners varme skal jeg betale 1.113,99. Det er jo SYGT!!! De mest almindelige dagligvarer stiger også. Benzin. El.

Helt præcist har Arbejdernes Landsbank regnet på, at prisstigninger og inflation koster en almindelig børnefamilie 20.000 kroner om året. Bang! Betal ved kasse 1. Læg dertil de mange skattestigninger under vores S-regering.

Nu er spørgsmålet så, hvorfor i alverden man ikke kan nedsætte afgifterne på benzin, så de, der har brug for bilen, kan komme på arbejde og passe deres øvrige forpligtelser uden at blive ruineret.

Det er fandeme vildt at bo i et land, hvor staten er så rig, at den kommer ud med overskud, men alligevel nægter, at lade borgerne beholde deres egne penge til overlevelse selv i kriser Ditte Okman

Hvorfor kan afgiften på el eller varme ikke sættes ned? Hvorfor skal momsen til staten være det samme på alle varer – også de nødvendige som tamponer og grøntsager?

Well. Det er, fordi staten aldrig skal spare. Den skal åbenbart bare blive rigere, for jo højere priserne er på diverse varer, jo højere er afgiften, da den som bekendt er bestemt procentuelt.

Nej, staten skal aldrig spare. Der skal være råd til masser af kommunikationsfolk, der kan spinne borgerne og journalister historier på ærmet, så borgerne ikke gennemskuer galskaben i, at staten tager så mange af dine penge, at du ender med ikke at have råd til at leve og så bagefter skal søge eller håbe på en almisse her og der – og naturligvis være staten dybt taknemmelig for hjælpen.

Der skal være råd til plakatkampagner om, at mænd ikke må slå deres koner i Danmark, at man ikke må drikke mere end Sundhedsstyrelsens seneste påfund, der skal være råd til gadefester og masser af advokatundersøgelser af klamme chefer i det offentlige.

Alligevel er det sgu da sjovt, hvordan politikerne ALTID, uden undtagelse, himler op om, hvor mange varme hænder det koster, hvis nu borgerne faktisk kunne få lov til at beholde lidt flere af deres egne surt tjente penge, så de ikke skal gå tiggergang hos kommunen.

Det er fandeme vildt at bo i et land, hvor staten er så rig, at den kommer ud med overskud – men alligevel nægter at lade borgerne beholde deres egne penge til overlevelse selv i kriser.

Det virker nærmest sygt.

Carl Valentin (SF). Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Carl Valentin (SF). Foto: Liselotte Sabroe

CARL VALENTIN



SFeren er havnet i en velfortjent shitstorm for at udskamme en dansk forretningsmand for at have skabt en formue – og kalder ham gudhjælpemig oligark.



Nu ved jeg ikke, om Carl valentin er et 100 procent røvhul, der lefler for laveste fællesnævner, eller om han er decideret dum og historieløs. Min Facebook-ven Steffen Larsen, som er folketingskandidat for Liberal Alliance, skrev – uanset politisk ståsted – meget præcist:



'…at kalde Anders Holch Povlsen for oligark, det kan man kun i denne tid, hvis man er et særlig gement menneske.'



'Derudover, så ved Carl Valentin vist ikke, hvad kapital er og repræsenterer. De 92,6 milliarder kroner er værdien af Anders Holch Povlsens besiddelser, men det er ikke penge, han har i banken, i madrassen eller bare har liggende i en pengetank.'



'De penge er investeret i arbejdspladser, i et produktionsapparat, i butikker og i uddannelse, træning og opretholdelse af i tusindvis af menneskers arbejde.'



'De 92,6 milliarder repræsenterer, hvor succesfuld en forretning Anders Holch Povlsen har bygget op, og som aflønner tusindvis af mennesker hver evig eneste måned, så de kan betale deres husleje, deres børns skole, deres mad, skat… det er nu noget beskidt og negativt – det er 'oligark' med Carl Valentins ord.'



'Man må forstå, at Anders Holch Povlsens driftighed og den driftighed, hans ansatte står for, det er noget, vi skal håne. Fy for satan.'

Henrik Qvortrup, tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup, tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet. Foto: Jon Wiche

HENRIK QVORTRUP



En hurtig afsked. Eller slet ingen afsked.



Medarbejderne på Ekstra Bladet fik beskeden om deres chefredaktørs afgang uden hans egen tilstedeværelse. Og ingen anden grund, end at han pludselig hellere ville koncentrere sig om sin podcast.



Det er altså morsomt, hvordan man i kommunikationsbranchen fortsat kan kommunikere så dumt…

Dronning Margrethe. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Dronning Margrethe. Foto: DANIEL LEAL

DRONNING MARGRETHE



Mens resten af Danmark er på officiel sparerunde, kan Dronningen og hendes familie ånde lettet op. De er nemlig alle steget i apanage – på trods af et overskud fra sidste år. Hvor er det dejligt for dem. Og hvor er det dejligt at vide, at vores skattekroner går til noget fornuftigt.