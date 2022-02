Der er forskel på folk – det ved alle.

Men man bliver ærlig talt lidt træt i masken, når man for guderne ved hvilken gang får tværet ud, hvordan overgrebsmænd, tyranner og krænkere kan tage en sygemelding – på ubestemt tid og med fuld løn. Denne måned blev det så europaparlamentariker Karen Melchiors tur.

Karen er nemlig blevet helt utrolig dårlig af at blive outet i medierne for at være en brutal og tyrannisk leder. Karen har åbenbart været så ubehagelig, at stort set alle ansatte, der har arbejdet for politikeren de seneste to år, i dag har sagt op eller er sygemeldt. I Ekstra Bladet er hun beskrevet som »ubehagelig«, »kolerisk«, »perfid« og med et »voldsomt« temperament.

I pinagtigt lidende opslag på Facebook klynker Melchior over, hvordan hun har været 'under pres igennem lang tid' (buhu), at 'politik er en hård geschæft, og min start som politiker har ikke været den letteste'. (buhu x 2).

Når man bliver afsløret i at være en klammert, får man lige lidt kriller i halsen eller hovedpine, der gør, at man hellere lige må tage hjem på divaneseren med fuld løn og slappe af Ditte Okman

Opslaget slutter på radikal vis med, at hun 'er hårdtarbejdende og passioneret om det, jeg laver, fordi jeg ønsker at gøre en forskel'. (Hvis bare man havde en 'bræk-emoji').

Der er sgu da et kedeligt mønster i politik? Når man bliver afsløret i at være en klammert, en krænker, en kolerisk tyran eller en overgrebsmand, så får man lige lidt kriller i halsen eller snigende hovedpine, der gør, at man hellere lige må tage hjem på divaneseren med fuld løn og slappe lidt af, for det er faktisk ret så hårdt at være et 100 procent asshole.

Naser Khader blev også mega syg, da fem kvinder stod frem i DR og fortalte om deres oplevelser med politikeren i professionel sammenhæng. Oplevelser, der angivelig talte at blive hevet ind i hans soveværelse og presset ned på en seng, blive mast op ad en kontorvæg og kysset, blive låst inde på et kontor og få tvunget sit hoved ned mod hans lem og bedt om at kysse det. En fjerde spermede han angivelig i ansigtet i forbindelse med en samtale om en bogudgivelse. Sådan noget kan man altså godt blive virkelig, virkelig syg af!

Morten Østergaard blev også helt utrolig dårlig, da han efter måneders kispus blev afsløret som manden, der havde krænket flere kvinder på Borgen. Blandt andet havde han raget en praktikant på røven og flået hendes bh og trusse gennem kjolen.

Troels Lund Poulsen måtte også hjem og hygge på gården, da han blev involveret i lækagesagen om Helle Thorning-Schmidts skattepapirer – naturligvis med fuld løn – og Jeppe Kofoed blev syg, da det kom frem, at han havde bollet med en 15-årig tidligere skolepraktikant.

Kokain kan bestemt gøre syg, og det blev Jakob Engell Schmidt også – men først da det efter utallige måneder kom frem, at han var blevet stoppet i bil med stoffet i blodet. Jeg bliver seriøst snart syg af alle de sygemeldinger!

Kronprinsesse Mary og hertuginden af Cambridge, Catherine (tv.) Foto: Liselotte Sabroe

HERTUGINDEN AF CAMBRIDGE



Jeg aner ikke, hvad jeg havde forventet, men gud, hvor er Kate høj! Faktisk højere end Mary. Og med lige så tykt brunt hår, helt samme længde og frisure.



Når man kigger på prinsesse Marie og Meghan Markle, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om der findes en særlig prinsesseskabelon – måske ligefrem en fabrik – for de europæiske prinser.

Statsminister Mette Frederiksen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

METTE FREDERIKSEN



Det er åbenbart ved at være tid til folketingsvalg. Politikerne beder deres følgere vælge plakatportrætter ved afstemninger på SoMe, udmeldingerne bliver skarpere, gavestrømmen til vælgerne pibler stille – og så er Mette Frederiksen blevet grøn.



Før var hun rød, men nu er det gået op for Socialdemokraterne, at der er noget, der hedder miljø, og som særligt er på dagsordenen blandt de unge – og efter at have slikket Arne hårdt i røven og glemt alt om klima og ungdom er vælgerne sevet, og nu skal strategien lige justeres.



Mette er derfor nu blevet GRØN! Men jeg skal da sateme love for, at hun gør det svært for sig selv, når man i denne uge kan læse, at hun ganske få dage efter den hellige udmelding engagerer et privatfly til kun fem personer, der skal fragte hende til Paris.



En tur, hun kunne have taget med SAS, Air France og sikkert seks andre selskaber for en billetpris på måske 5.000 på business. Men nu skal skatteyderne af med hele 300.000 kroner Og miljøet? Ja, det kan rende op hoppe.

Brian Sandberg. Foto: Koncern TV & Filmproduktion/TV 2

BRIAN SANDBERG



Tidligere Hells Angels- og Bandidos-rocker er efter at være blevet smidt ud af begge klubber nu blevet klar over, at det var åndssvagt at være rocker.



Han burde faktisk have taget sig en uddannelse, fået sig et job og i særdeleshed været et bedre forbillede for sin søn. Det fortalte han i 'Go aften LIVE', hvor han også gerne ville beklage over for alle. Jamen, man kan vel sige: 'Bedre sent end aldrig'...