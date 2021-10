Det har aldrig været simpelt at drive forretning.

Skift i lovgivning, teknologi, vaner eller folkestemning har alle dage været eksempler på ydre omstændigheder, der har kunnet rive tæppet væk under virksomheder eller ændre hele brancher.

Spørg bare tobaksindustrien, videomaskineproducenterne eller folk, der laver fidgetspinnere.

De sociale medier har givet mange virksomheder mulighed for at nå deres kunder på nye måder, men der er også en mørk bagside af medaljen, der udgør endnu en betydelig usikkerhed for et firma: muligheden for at havne i en opslidende eller ødelæggende shitstorm.

Shitstorme rammer pludseligt, og det er ikke altid til at se, at de er på vej. Pludselig kan de dukke op i kommentarsporet eller som delinger mellem profiler og gøre livet surt for den pågældende virksomhed.

Nogle gange berettiget, andre gange totalt urimeligt.

Et eksempel på det sidste udspillede sig i weekenden.

I et opslag på Facebook skrev Thisted Bryghus lørdag, at man ikke længere ville tilbyde at lave øletiketter til partier, som man ellers har gjort flere gange tidligere.

Det var faldet nogle af bryggeriets kunder for brystet, at partiet Nye Borgerlige i lighed med Socialdemokratiet og SF havde købt øl med partiets egne etiketter hos bryggeriet.

Thisted Bryghus måtte være racister, lød kritikken, siden man lavede øl for Nye Borgerlige.

Bryggeriet lagde sig i første omgang »fladt ned og beklagede«, som det blev formuleret, og ledelsen erklærede brødebetynget følgende:

»Havde vi vidst, at den her sag ville give os så mange ridser i lakken, havde vi aldrig produceret øl til hverken Nye Borgerlige – eller andre politiske partier.«

Det er legitimt for den enkelte at agere som politisk forbruger og forsøge at påvirke en bestemt retning i samfundet gennem eget forbrug. Hvis man ønsker at støtte danske virksomheder, kan man købe varer, der er produceret lokalt, og hvis man ønsker et bedre klima, kan man købe en elbil eller økologiske måltidskasser. Men det er ondt at piske en shitstorm op og forsøge at skade en virksomhed, alene fordi man er politisk uenig med en af dens kunder. Alle Folketingets partier fortjener at kunne købe sig en bajer.

Virksomheder skal naturligvis navigere i kundernes bevægelser, men det er nu klædeligt, hvis man har gode værdier at støtte sig til, når shitstormen raser.

Heldigvis trådte bryggeriets bestyrelse også hurtigt i karakter og slog fast, at man fortsat vil brygge øl for dem, der har lyst til at drikke dem. Den første reaktion blev beskrevet som et »forhastet og forkert opslag«.

»Bestyrelsen forventer klart, at Thisted Bryghus både nu og for fremtiden betjener alle mulige kunder, uanset politisk observans,« lød det nu.

Det er let at miste overblikket, når man står midt i en shitstorm, men det er alligevel vigtigt at stå fast på en måde, så det ikke er de urimelige shitstormsbøller, der automatisk får deres vilje.

Mens slingrekurs er et velkendt fænomen, når der er meget øl involveret, er fornuftens sejr ingenlunde en selvfølge. Så der er grund til at glæde sig over, at det alligevel skete.

Skål for at miste orienteringen, men alligevel finde retningen. Og for alle virksomheder med rygrad.