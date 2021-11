»Det er langtfra alle i København, der lever det fede, privilegerede storbyliv,« skriver Socialdemokratiet på den hjemmeside, der præsenterer de politiske budskaber for det kommende kommunalvalg 16. november.

Det er sådan set rigtigt – København er en fantastisk by, men selvfølgelig er der også udfordringer.

Socialdemokraternes vision er, at København derfor skal »udvikles i en mere lige og i en mere social retfærdig retning«.

Og der er masser at tage fat på, må man forstå: Der er for mange fattige børn. Socialpolitikken skal prioriteres højere. Der er for mange hjemløse.

Klassiske socialdemokratiske mærkesager.

Der er også en anden gammel traver på menuen: For få billige boliger.

Men hvem har egentlig hovedansvaret for, at det forholder sig, som Socialdemokraterne selv skriver?

Partiet har selv siddet tungt på magten i hovedstaden siden 1903, og selvom der selvfølgelig løbende skal forhandles med andre partier, er det svært at forestille sig noget bedre udgangspunkt for at realisere sine politiske visioner.

Tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard gik tilbage i 2005 til valg på et løfte om 5.000 boliger til 5.000 kroner om måneden. »Politibetjenten, sygeplejersken og skolelæreren« skulle fortsat have mulighed for at bo i byen, men det famøse projekt i Kløvermarken på Amager blev som bekendt aldrig til noget.

Der blev faktisk bygget 12 af de billige boliger i Københavns Sydhavn i 2008, men her er lejen siden fordoblet.

»Jeg tror, at København kommer til at stå overfor nogle alvorlige problemer med, at der ikke er boliger nok til de mennesker, vi har brug for i byer for at få vores velfærd til at fungere,« lød Bjerregaards kommentar dengang.

Sandt er det da også, at både ejer- og lejeboliger er steget voldsomt siden.

Partiets nuværende kandidat til overborgmesterposten, Sophie Hæstorp Andersen, slår også på tromme for billigere boliger.

Der skal bygges langt flere almene boliger, og desuden nævnes mindre ‘basisboliger’, hvor huslejen ikke må overstige 3.500 kroner

Det store dyr i åbenbaringen er denne gang den kunstige ø Lynetteholm, der skal være med til at sikre plads til disse nye, billige boliger. Belejligt, for Lynetteholm bor i fremtiden.

Socialdemokratiske overborgmestre har godt nok allerede afløst socialdemokratiske overborgmestre i årtier, mens hele bydele er blevet udviklet – alene i nyere tid Ørestaden, Nordhavn og Sydhavn, men de billige boliger ser man ikke rigtig noget til.

Det er svært at forestille sig, hvad der skulle give et andet udfald denne gang. Og utroværdigt, hvis der ikke fremlægges en mere overbevisende plan.

Hvis København har problemer, som Socialdemokratiet ikke kan løse på mere end 100 år – hvem tror så på, at de kan løse dem på fire år mere?