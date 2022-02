Mia Skadhauge Stevn. Billederne af den unge kvinde, der forlader natklubben i Jomfru Ane Gade, er brændemærket ind i hjernen på de fleste danskere de seneste uger. Drabet på den bare 22-årige kvinde, der aldrig kom hjem fra en festlig aften med sine venner, er en tragedie så stor, at det er svært at begribe.

Mia er ikke alene, langtfra. Hvert år bliver alt for mange kvinder dræbt i Danmark. Alene i 2022, som kun er seks uger gammel, er fire kvinder blevet dræbt. Senest Mia Skadhauge Stevn.

38 procent af drabsofre i Danmark er kvinder, men i ni ud af ti drabssager er det mænd, der dræber. Det er altså beviseligt langt farligere at være kvinde i Danmark end at være mand.

I disse år diskuterer vi ligestilling, krænkelser og overgreb som aldrig før. Med rette. Men den værste forbrydelse af alle har vi ikke talt nok om. For et land som vores, der bryster sig at være et foregangsland inden for rettigheder og ligestilling, er det en katastrofe, at kvinder i så stor stil bliver dræbt, som tilfældet er.

Mia er blevet billedet på den katastrofe. Lad hendes død være den gnist, der for alvor antænder en debat om, hvordan vi beskytter kvinder i Danmark bedre. Det er ikke nok, at et hashtag florerer på Twitter.

For det er ikke nok med en national handlingsplan fra Christiansborg, selvom det også kunne være kærkomment. Ikke mindst for at vi som borgere kan se, at Folketinget og regeringen tager problemet ligeså alvorligt, som det er tragisk.

Hvis vi skal ændre statistikkerne, der i øvrigt også inkluderer fysisk vold og overgreb, skal vi alle sammen tage del i en gennemgribende ændring af, hvordan vi opfører os. Ædru og i beruset tilstand.

Drenge skal lære, at kvinder og piger er ligeværdige. De skal også lære, at det skal være okay at sige til sin kammerat, at hans opførsel er upassende eller klam, uden at man bliver dømt som skinhellig i sin vennegruppe.

I alt for mange år har der hersket en forestilling om, at man er sippet, hvis en kvinde bliver sur over, at en mand klapper hende bagi. Det er hun IKKE.

En kvinde kan heller aldrig klæde sig på en måde, der gør, at det er okay at udsætte hende for ting, hun ikke har lyst til. Aldrig, selvom de sociale medier har været fyldt med holdninger til Mia Skadhauge Stevns påklædning.

Sådan er det, og det skal børn lære, ligesom de lærer at køre på cykel og rydde af bordet. I alt for mange år har det ligget på kvinder og pigers skuldre at sige nej. Nu er det på tide, at alle tager ansvar for, at stregerne for god og dårlig opførsel bliver kridtet grundigt op.

Kun på den måde kan vi nedbringe antallet af sager som Mia Skadhauge Stevns.