Onsdag stemte vi om et forsvarsforbehold, som det har været svært at finde mange begejstrede miner om.

Mange danskere har brokket sig over, at de ikke aner, hvad de skulle stemme ja eller nej til i stemmeboksen onsdag.

Torsdag middag har de fleste nok igen glemt, hvad det egentlig handlede om. Men måske er forsvarsforbeholdet en god anledning til at huske os selv på det ansvar, der følger med at leve i et frit demokrati.

Ja, forsvarsforbeholdet er svært at forstå, men ingen kan sige, at de ikke har haft en reel chance for at sætte sig ind i, hvad der er op og ned.

Tv-kanaler har lagt sendeflader til timevis af fjernsyn om forsvarsforbeholdet, de digitale medier har dækket forsvarsforbeholdets mange aspekter i ugevis, og der er pjecer og oplysning fra nævn, råd og offentlige institutioner.

Alligevel har mange brokket sig over, at de ikke forstår, hvad det handler om. Sådan er demokrati også.

Borgere i hele verden kigger mod vores del af verden i ren og skær misundelse over det demokrati, vi nemt kan tage for givet. Vi har det i Danmark, som milliarder af borgere drømmer om, og dermed har vi et ansvar for at sætte os ind i, hvad det er, vi stemmer om.

Der vil komme andre afstemninger, hvor vi som borgere kan præge samfundet med vores kryds, og der vil også komme beslutninger, der er svære at forstå. Men der er kun en ting at gøre: Sæt tid af, og forstå det valg, vi står overfor.

Demokrati er ikke noget, vi leger, det er noget, vi skal tage vare på. Forsvarsforbeholdet er cirka lige så sexet som et par hvide tennissokker i sandaler, men det fritager os som samfundsborgere ikke fra at følge med i samfundet.

Det gælder også, når vi ikke skal stemme. Debatten om Forsvarsforbeholdet er en god påmindelse om, at nogen er blevet for magelige i forholdet til vores demokrati. Vi tager det for givet.

Men det er os som borgere, der bestemmer. Det er os, der har afgjort, at vi har et forsvarsforbehold, som vi onsdag fik muligheden for at sige ja eller nej til.

Husk det. Også når du ikke skal i stemmeboksen. Danmark er fyldt med gode muligheder for at være en oplyst borger, brug dem.