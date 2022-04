Dittes debatindlæg

Konfisker robotplæneklipperne i Aarhus Kommune

»Jeg ser så uendeligt mange fine græsplæner, når jeg færdes i mit område i det nordlige Aarhus.«

»På min vej alene er der fire robotplæneklippere, som har et simpelt job: at holde et område pænt at se på og frit for de planter og dyr, man så ofte taler om at tiltrække.«

»På mit kollegie for enden af vejen har vi valgt at stoppe med at klippe græsset på vores to små plæner. Det er ikke meget, men vi fandt det fornuftigt. Hvis Aarhus vil være en grøn og vild by, må vi konfiskere robotplæneklipperne og gøre op med den uddaterede koloniale havestil, som den trimmede græsplæne er.«