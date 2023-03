Lyt til artiklen

Nikita Klæstrup kunne i november løfte sløret for, at der var amoriner i luften mellem hende og kæresten Mikkel Christensen.

Selvom han siden flittigt er blevet luftet på diverse røde løbere, har parret gået stillet med dørene, når spørgsmålet om, hvordan de havde mødt hinanden blev bragt op. Indtil nu.

Endelig kan mediepersonligheden nemlig afsløre, at turtelduerne mødtes under optagelserne til Discovery+-programmet 'FBOY Island', som får premiere 2. april.

Selvom programmet, der blev filmet i Den Dominikanske Republik i sommeren 2022, er et datingprogram, er det altså ikke på skærmen, der opstod sød musik parret imellem. Nikita Klæstrup var nemlig tilrettelægger på 'FBOY Island', mens Mikkel Christensen var deltager.

Der gik dog ikke længe, før de to for alvor fik øjnene op for hinanden.

»Jeg føler faktisk, det skete ret hurtigt, at vi blev meget betaget af hinanden. Vi havde et øjeblik, – jeg tror faktisk endda, det var hans første dag dernede – hvor vi snakkede om, hvilket Harry Potter-hus, vi tilhører. Vi tilhører begge Slytherin, og så begyndte han at snakke om, at han ville give mig en Slytherin-tatovering, og tager ligesom min hånd for at vise, hvor den her slange skal starte,« fortæller Nikita Klæstrup til B.T. og tilføjer:

»Det var virkelig helt tegnefilmsagtigt, som når lynet slår ned. Jeg har aldrig mærket så stærk en gnist før.«

Nikita Klæstrup med kæresten Mikkel på den røde løber ved TV2 Echos awardshow EchoPrisen- Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Nikita Klæstrup med kæresten Mikkel på den røde løber ved TV2 Echos awardshow EchoPrisen- Foto: Ida Marie Odgaard

En oplevelse, der satte tanker i gang hos den 28-årige mediepersonlighed.

»Så var det lidt sådan 'Åh, det her er måske knapt så godt. Jeg skal måske ikke have så stærk en kemi med en deltager', men det er der jo bare ikke rigtigt noget, man kan gøre ved. Det bestemmer man ikke selv,« forklarer Nikita Klæstrup.

Trods den stærke kemi og »hyggesnakke« under sync-sessioner, skete der altså ikke noget de to imellem bag kulissen – blandt andet, fordi det ville være fyringsgrund, men også fordi Nikita faktisk ikke var single, da hun mødte Mikkel Christensen under varmere himmelstrøg.

Hun dannede nemlig par med Casper Kofod, som hun efter fire års forhold brød med efter sin hjemkomst.

»Jeg havde selvfølgelig lige noget, jeg var nødt til at ordne på hjemmefronten, inden der kunne ske noget. Men da det så var ordnet, havde jeg bare sådan en følelse af, at jeg ville fortryde det, hvis vi ikke kom til at se hinanden igen, og der ville være sådan en 'hvad nu hvis ..' i baghovedet,« fortæller hun om sin udkårne.

Derfor greb Nikita Klæstrup telefonen – og brugte faktisk Mikkel Christensens egen scorereplik på ham. 'Champagne i aften?' lød den.

Og selvom de nu var tilbage på dansk jord, var der fortsat ikke en finger at sætte på stemningen på parrets første date.

»Det var rigtig godt – den der kemi var der stadig, præcis som da vi havde været afsted, så det var alt, man kunne håbe på.«