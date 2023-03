Lyt til artiklen

Den triste nyhed om Britt Bendixen bortgang har gjort stort indtryk på Frederik Nonnemann.

Det står klart, da B.T. møder danseren til gallapremieren på tredje sæson af 'The Mandalorian'.

»Det rørte mig ekstremt meget. Det er jo en kæmpe karakter, vi har mistet, og en, der har gjort rigtig meget for dansen,« fortæller Frederik Nonnemann og fortsætter:

»Det, hun har gjort for dansen, har jo været sindssygt fedt, og jeg håber, vi på et eller andet tidspunkt får alle hendes historier at vide, så danskerne kan læse, hvor vildt et liv, hun har haft, og hvor dygtig hun har været.«

Britt Bendixen sad ved dommerbordet i 17 sæsoner af 'Vild med dans'. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Britt Bendixen sad ved dommerbordet i 17 sæsoner af 'Vild med dans'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Frederik Nonnemann var fra 2013 til 2019 fast inventar i 'Vild med dans', hvor han lærte fra sig til kendte danskere – og blev bedømt af Britt Bendixen fredag efter fredag.

Her udmærkede den mangeårige danseinstruktør sig ved også at tage fat i den »æstetik«, der er i dansen, mener Frederik Nonnemann.

»Det er bare rigtig, rigtig synd, at dansen mister en, der har så stor pondus og stemme, og som kunne bære både de unge og de ældre og skabe et univers omkring, at dans skulle være mere end bare at lære at danse,« fortæller han.

Britt Bendixen var, foruden 'Vild med dans'-dommer, koreograf, danselærer og instruktør. Hun blev 81 år gammel.