Dette års O Gran Camiño vil blive husket for to ting: Jonas Vingegaards uovervindelige triumftog og vejrgudernes forbandelse over det spanske løb.

Danskeren trodsede nemlig både en neutralisering af 1. etapes enkeltstart grundet kraftig vind og en forkortelse på 30 kilometer af søndagens sidste og afgørende etape grundet voldsomme vejrforhold og tog tre etapesejre og den samlede løbssejr.

Selvom danskeren naturligvis glæder sig over sin egen indsats og sejren, så ærgrer vejrforholdenes begrænsninger ham alligevel.

»Det var vidunderligt, at jeg vandt, men det var ikke helt så vidunderligt med den regn,« indleder den dobbelte Tour de France-vinder og fortsætter:

»Det er en skam for løbet, at det har været sådan noget vejr i år, men det er omstændighederne indimellem.«

Jonas Vingegaard kørte for tredje dag i streg over målstregen som den første på sidste etape af O Gran Camiño. Foto: Foto: Brais Lorenzo/EPA/Ritzau Scanpix

Det spanske etapeløb bøvlede også under sidste års udgave med at få afviklet etaperne problemfrit.

Her var det voldsomme mængder sne, der forårsagede både neutralisering og forkortelser på flere etaper. Heller ikke da lod Vingegaard de barske forhold stå i vejen for sig, da han også dengang gjorde rent bord og tog tre etapesejre.

Danskeren er naturligvis også selv tilfreds med præstationen i det spanske og udelukker ikke, at han skal forsøge at gøre det til tre på stribe i 2025.

»Det er et fedt løb, og jeg har nydt tiden her. Vi må se, om vi kommer tilbage næste år. Det er et virkelig fedt løb og en meget lækker region. Måske vi bare har været uheldige med vejret.«

Visma-Lease a Bike-rytteren fik altså den bedst mulige start på cykelsæsonen og skal forsøge at fortsætte den gode stime, når han stiller til start i det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico den 3. marts.