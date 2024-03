Cykelløbet O Gran Camiño rimer på Jonas Vingegaard-triumf, men det rimer mindst lige så meget på lortevejr.

For endnu en gang udfordrede elementernes rasen løbsarrangørerne, der måtte afkorte søndagens afgørende etape.

Og for at det ikke skal være løgn, var vejret samtidig skyld i, at alverdens tv-seere aldrig fik etapen at se, da det var umuligt at tv-dække den.

»Det løb har udviklet sig til en enorm farce, der ikke tjener nogen,« mener B.T.s cykelreporter Frederik Gernigon efter endnu en dag præget af vejrkaos.

Jonas Vingegaard vandt det hele. Foto: Brais Lorenzo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard vandt det hele. Foto: Brais Lorenzo/EPA/Ritzau Scanpix

»En ting er, at det konstante kaos går ud over rytterne, men noget andet er, når tv-seere herhjemme ikke engang kan følge med,« fortsætter han.

Søndag var det kraftig regn og stærke vindstød, der drillede løbet, men allerede på første etape fredag måtte tiderne neutraliseres på grund af voldsom blæst.

Også sidste år blev to etaper stærkt påvirket af elendigt vejr.

»Jeg har intet imod selve løbet og ruten, der er fantastisk smuk. Men det kan simpelthen ikke passe, at det skal være et cirkus, hver gang der er O Gran Camiño.«

»Selvfølgelig skal de have lov til at afholde deres cykelløb – men måske man skulle overveje at rykke det til et senere tidspunkt på året. Når halvdelen af løbets etaper ikke kan forløbe som planlagt, kan det være, at man skal til at se lidt indad,« mener Frederik Gernigon.

Jonas Vingegaard moste igen konkurrenterne med sin tredje etapesejr og samlede triumf. Nøjagtigt som sidste år.

Løbet foregår i det nordvestligste hjørne af Spanien i regionen Galicien.