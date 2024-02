Uha for en dag, det var ved O Gran Camiño.

Den bød på endnu en dansk triumf, da den gule dræberhveps Jonas Vingegaard igen sejrede på etapen.

Dermed vinder den dobbelte Tour-vinder suverænt løbet samlet, hvor han kan skrive sig på som vinder af tre af årets fire etaper - den sidste blev neutraliseret, så der var tiderne ligegyldige.

Søndagens strabadser blev forkortet, da vejret igen var vildt og voldsomt, så knap 30 kilometer af etapen blev droppet.

Samtidig udgik tv-billederne fra løbet også, så det undervejs var umuligt at følge med i, hvad der skete.

Det er anden år i træk, Jonas Vingegaard vinder cykelløbet. I fjor vandt han samtlige etaper, hvilket gør ham til seksdobbelt etapevinder i det nordspanske etapeløb.

