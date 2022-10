Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en til samlingen.

Verdensborgeren Caroline Wozniacki og hendes mand, David Lee, har boliger flere steder på kloden, men nyeste skud på stammen er en lejlighed i St. Louis-bydelen Kirkwood.

I det luksuriøse kompleks The Hutton, der næsten er færdigbygget af firmaet Reid Group, ligger lejlighederne i et prisniveau omkring 1,8 millioner dollar – svarende til 13,6 millioner danske kroner.

Det virker som et greb i lommen i forhold til købet af Miami-boligen, der kostede op mod 18,7 millioner dollar, hvilket svarer til over 140 millioner kroner.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Reid Group (@reid.group)

I Viaplay-dokumentaren om parret, der udkom i marts, fortalte den tidligere NBA-stjerne David Lee om deres behov for endnu et sted at bo.

»Det er, hvor vi skal bo i St. Louis, i mindst en måned eller to om året. Måske ikke så længe, men vi får se,« sagde han dengang.

»Jeg tror, at denne lejlighed bliver god at have, når den er bygget, så vi kan komme tilbage og være i St. Louis hos min familie og tilbringe tid her.«

»Men samtidig, når vi rejser andre steder hen og bor i Miami og Monaco, eller hvor vi nu ender henne, bliver der ikke så meget at vedligeholde og holde styr på.«

Wozniacki vandt Australien Open og kom året efter tilbage og blev hyldet. Foto: Mark Baker Vis mere Wozniacki vandt Australien Open og kom året efter tilbage og blev hyldet. Foto: Mark Baker

»Beliggenheden bliver perfekt. Vi kan gå til alt. Der er en legeplads overfor, når Olivia bliver ældre.«

»Det er vigtigt for mig stadig at have en forbindelse til det sted, hvor jeg kommer fra. Det behøver ikke at være ekstravagant, bare et rart sted at være.«

Han fortæller yderligere, at han altid har villet have et sted i St. Louis, hvor han er vokset op.

Ifølge selskabet, der formidler boligerne, er der tale om 'luksus uden sidestykke i byens mest charmerende kvarter'.