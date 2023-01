Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

2022 har i sandhed været et vildt år for Ida Karstoft.

Den 27-årige løber har taget dansk atletik med storm, og har slået den ene rekord efter den anden.

Og nå ja, så blev Karstoft også den blot fjerde danske kvinde til at hive en EM-medalje hjem.

Da B.T. møder hende i Herning på den røde løber forud for lørdagens Sport 2022, skal atletikhåbet da også vænne sig til at være i spotlyset.

Ida Karstoft drømmer om at gøre kunsten efter igen til OL i 2024. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Ida Karstoft drømmer om at gøre kunsten efter igen til OL i 2024. Foto: INA FASSBENDER

»Man skal lige vænne sig til det, det er lidt overvældende. Jeg står også og ryster lidt. Der er mange kameraer på mig,« griner hun.

Smilene fortsætter, da Ida Karstoft, som er nomineret til aftenens 'Intet er umuligt'-pris, bliver spurgt ind til, hvordan hun håndterer livet som kendis.

»Jeg ved ikke om det er en overdrivelse (at være kendis, red.), men jeg tager den gerne. Jeg tror bare, det handler om at være i det, og stadig beholde begge ben på jorden. Jeg er jo jyde, så jeg tænker, at jeg tager det som det kommer, siger hun.

Ida Karstoft lægger ikke skjul på, at det hel store mål er OL i 2024.

Inden da vil hun glæde sig over det år, der netop er afsluttet.

»Det har været et helt vanvittigt år. Jeg tror næsten ikke, jeg kan forklare, hvordan året har været. Det har været lidt en drømmesæson og helt klart sådan en stolpe-ind-fornemmelse i gennem hele sæsonen, så jeg håber at det kan fortsætte.«

Husk, du kan følge det store awardshow hele aftenen lige her på bt.dk.