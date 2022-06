Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

NFL er torsdag blevet ramt af en forfærdelig nyhed.

Den tidligere amerikanske fodboldspiller Marion Barber III er desværre afgået ved døden i en alder af 38 år.

Det skriver Marion Barbers tidligere klub Dallas Cowboys i en pressemeddelelse ifølge CNN.

»Vi er hjerteknust over den tragiske død af Marion Barber III.«

Marion Barber i den hvide og blå trøje. Foto: MIKE STONE Vis mere Marion Barber i den hvide og blå trøje. Foto: MIKE STONE

»Marion var en oldschool, hårdnakket fodboldspiller, som løb på banen - altid for at vinde hver eneste kamp. Han havde en passion for spillet og elskede sin træner og sine holdkammerater. Vores tanker går til Marions familie og venner i denne svære tid,« skriver klubben.

Politiet i byen Frisco i USA oplyser, ifølge mediet, at Marion Barbers dødsårsag endnu ikke kendes. Den tidligere NFL-spiller blev fundet i sin bolig i Frisco.

»Frisco Police og Collin County Medical Examiner's Office efterforsker et dødsfald på lokationen, hvor personen var alene,« skriver Frisco Politi.

Marion Barber spillede i NFL i syv sæsoner.

NFL-spilleren blev draftet i fjerde runde i 2005 af Dallas Cowboys, da han gik på universitetet i Minnesota.

Barber spillede seks sæsoner for Dallas Cowboys, hvorefter han skiftede til Chicago Bears. Her var han et enkelt år, inden han indstillede sin karriere.

Det skete for lige præcis ti år siden, altså i 2012.