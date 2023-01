Lyt til artiklen

En form for rullefald. Og en baglæns kolbøtte.

Det lyder næsten som taget ud af en gymnastik-time, men det er tværtimod noget, du måske har lagt mærke til på håndboldbanen ved årets VM.

For når Emil Jakobsen sender bolden mod mål, lander han oftest ikke bare på benene. I stedet slutter han af som en slags springgymnast.

»Jeg har fået spørgsmålet mange gange. Det kommer egentlig ikke af en super fed historie. Det er bare naturligt, det er sket,« siger landsholdsprofilen med et grin.

Emil Jakobsen lander altid på en helt speciel måde, når han sender bolden mod mål. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Emil Jakobsen lander altid på en helt speciel måde, når han sender bolden mod mål. Foto: TT NEWS AGENCY

Tiden skal skrues tilbage til dengang, han spillede på U14-holdet.

Her blev der trænet baglæns kolbøtte, hvor spillerne skulle prøve at sætte af med armene og komme op på benene efter.

»Egentlig ikke noget jeg brugte i kampene. Så kom det lidt af, jeg lavede faldteknik på ryggen, hvor jeg bare gled hen ad ryggen. Lidt naturligt prøvede jeg at sætte lidt af med hænderne, så det kom bare i en kamp. Sådan lidt ud af ingenting,« forklarer Emil Jakobsen.

»Jeg havde ikke tænkt over det, og så var det der bare. Så har det ligesom holdt lidt ved. Jeg synes egentlig, det fungerer meget godt, for det giver lidt ekstra tid i luften, at jeg ikke behøver lande direkte på benene, at jeg lige kan glide af der,« lyder det.

Det kan nogle gange næsten se voldsomt ud, når han sådan kommer flyvende. Heldigvis er det aldrig blevet til alvorlige skader.

»Nu har jeg gjort det så mange gange, men jeg har da slået skulderen og ryggen et par gange, hvis jeg lige kommer til at rulle lidt for hurtigt rundt. Et par enkelte hudafskrabninger på ryggen er der da kommet til, men ikke noget vildt,« griner landsholdsstjernen.

Sammen med resten af landsholdet skal han tirsdag spille sidste kamp i gruppespillet, inden turen går videre til mellemrunden.