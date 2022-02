Hun var på manges læber allerede inden årets vinterlege. Og det er bestemt ikke blevet i mindre grad, efter de er slut.

For interessen for Eileen Gu er eksploderet, efter hun stjal meget af opmærksomheden ved årets vinter-OL.

Hun vandt guld i både halfpipe og big air, mens det blev til sølv i slopestyle. Det 18-årige kinesiske fænomen var på forhånd udråbt til at blive et af de helt store navne, og det levede hun i den grad op til.

Noget, der også kan ses på de sociale medier, hvor hun ikke blot trendede i søgningerne, da hun vandt den første guldmedalje.

I slutningen af januar havde hun 215.000 følgere på Instagram, men det er i den grad vokset. I skrivende stund har hun hele 1,3 millioner af slagsen, ligesom hendes opslag også får tusindvis af kommentarer med på vejen.

Ud over at være ferm på skiene er Eileen Gu også model for nogle af verdens største brands – som eksempelvis Louis Vuitton og Gucci, og så går hun på det prestigefyldte amerikanske universitet Stanford.

Det var ikke kun hendes præstationer på ski, der fik massiv opmærksomhed under OL. Det samme var gældende for det faktum, at Eileen Gu valgte at stille op for Kina.

Hun er nemlig født og opvokset i San Francisco med en amerikansk far og en kinesisk mor. Indtil hun var 15 år, repræsenterede hun USA, men i 2019 valgte hun at skifte til de kinesiske farver.

Noget, der medførte en hård kritik, men det var bestemt ikke noget, der gik Eileen Gu, som også var 'poster-girl' for den store vinterbegivenhed i Kina, på.

»Hvis folk ikke tror på mig, hvis folk ikke kan lide mig, så er det deres tab. De kommer aldrig til at vinde OL,« lød det fra Gu efter den første guldmedalje.

Eileen Gu har tidligere vundet VM-guld i halfpipe- og slopestyle-disciplinerne, ligesom hun har vundet bronze i big air.