Flere ukrainske atleter blev truet af deres russiske konkurrenter forud for de paralympiske vinterlege i Beijing, der starter fredag.

45-årige paraatlet Richard Whitehead, der stiller op til sommerlegene for Storbritannien, fortæller, at han har set eksempler på nogle af de trusler, der er blevet sendt til de ukrainske atleter.

Det siger han til Good Morning Britain ifølge flere engelske medier.

»Ja, jeg har set trusler om at bombe deres familier derhjemme. Det er forfærdeligt og en modbydelig opførsel. Det viser bare, at russiske og hviderussiske atleter faktisk ikke tror, at der foregår en krig derhjemme, der både påvirker atleterne, men også det ukrainske samfund,« fortæller Richard Whitehead i udsendelsen.

Richard Whitehead mener, at det er en korrekt beslutning at sende atleterne hjem fra de paralympiske lege.

»Det er virkelig vigtigt, at vi står sammen i fællesskab, og at vi med vores platforme fremmer det fælles bedste,« siger han ifølge medierne og tilføjer:

»Vi er nødt til at mobilisere os som atleter og fremme, at denne krig skal stoppe – og at sport kun er en lille del af det, vi laver.«

Debatten kommer i kølvandet af, at Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) onsdag annoncerede, at russiske og hviderussiske atleter godt måtte stille op til de paralympiske lege i Beijing.

På trods af at atleterne skulle stille op under neutralt flag, førte det til trusler om boykot fra flere atleter fra de andre deltagende lande.

Det fik IPC til at ændre deres beslutning, og torsdag meddelte de, at atleter fra Rusland og Hviderusland alligevel ikke måtte stille op.

Blandt andet på grund af de andre atleters sikkerhed i OL-byen, lød det.

De paralympiske vinterlege løber fra 4. marts til 13. marts.