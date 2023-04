Lyt til artiklen

En vaccine mod kræft. Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Men ikke desto mindre er det, hvad der skulle være på vej og være klar senest i 2030.

Det skriver The Guardian, der har talt med cheflæge for medicinalfirmaet Moderna, Dr. Paul Burton.

Ifølge ham er Moderna på vej med et sæt af banebrydende vacciner mod blandt andet visse former for kræft samt kardiovaskulære og autoimmune sygdomme.

Undersøgelser af vaccinerne ser lovende ud, mener flere forskere ifølge The Guardian, og man ser, at 15 års fremskridt er blevet realiseret på kun 12-18 måneder takket være erfaringerne med udvikling af covid-vaccinen.

»Vi vil have den vaccine, og den vil være yderst effektiv, og den vil redde mange hundrede tusinder, hvis ikke millioner af liv. Jeg tror, vi vil være i stand til at tilbyde personlige kræftvacciner mod flere forskellige tumortyper til mennesker over hele verden,« siger Paul Burton.

Han fortæller, at det er den mRNA-baserede teknologi, som vi kender fra covid-vaccinen, som også kommer til at blive brugt mod andre sygdomme fremover.

Det bliver beskrevet, hvordan en mRNA-baseret cancervaccine ville kunne advare immunsystemet om en cancer, der allerede vokser i en patients krop, så den kan angribe og ødelægge den uden at ødelægge sunde celler.