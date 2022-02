Det kan være svært at kende området. Men under vandoverfladen gemmer der sig stier, bænke og en stor græsplæne, hvor man plejer at kunne spille bold.

Med de seneste dages massive mængder regn er Skovsøen i Odense vokset en hel del, og de ellers populære stier omkring søen er umulige at færdes på.

Det er før set, at vandet står højt i området nær Odense Å, men det er alligevel usædvanlig højt denne gang, fortæller Sebastian Alnor, der ejer Vaffelhuset ved Skovsøen.

Vaffelhuset åbnede i sidste uge efter at have haft vinterlukket. Men det voldsomme vejr udfordrer forretningen.

Vandstigningerne ved Skovsøen i Odense er så voldsomme, at de skraldespande, der står på stierne omkring søen, næsten er druknet. Vis mere Vandstigningerne ved Skovsøen i Odense er så voldsomme, at de skraldespande, der står på stierne omkring søen, næsten er druknet.

»Vi kunne godt mærke i sidste uge, at regn og blæst fik folk til at holde sig væk, og det har da også påvirket vores salg. Vi håber foråret snart er på vej,« siger Sebastian Alnor.

Heldigvis for Sebastian Alnor er iskiosken stadig tør.

»Vandet skal stige en meter mere, før vi begynder at blive bekymret for at vandet kommer ind i forretningen,« fortæller han.

Området omkring Skovsøen er langt fra det eneste sted i Odense, hvor man har haft problemer med regnen.

Også i Odense Zoo har man været nødt til at tage sine forholdsregler.

Her er minigrisene blevet evakueret, da store dele af bondegårdsområdet står under vand.

Desværre for både Vaffelhuset og minigrisene varsler DMI om mere regn her til eftermiddag.