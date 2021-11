Sagen og Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein er endelig gået i gang i retten i New York. Nu kommer alle detaljerne frem.

Anklagerne mod Maxwell kom frem i retten mandag i New York, hvor påstandene mod den 59-årige kvinde blev præsenteret af statsanklager, Lara Pomerantz.

Ifølge anklageren forsøgte Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein at finde mindreårige piger, der senere systematisk blev misbrugt af Epstein fra 1994 til 2004.

Epstein blev i 2008 dømt for at have misbrugt unge piger, men blev løsladt efter blot 13 måneder. Igen i 2019 blev han arresteret – og døde i sin fængselscelle samme år. Epsteins venner tæller både præsidenterne Donald Trump og Bill Clinton samt prins Andrew.

Prins Andrew er blandt dem, som mange mener kan ryge med i faldet, hvis Ghislane Maxwell beslutter sig for at snakke i retten. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Prins Andrew er blandt dem, som mange mener kan ryge med i faldet, hvis Ghislane Maxwell beslutter sig for at snakke i retten. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Pomerantz fortalte om den 14-årig pige 'Jane' der var på sommerlejr for særlig talentfulde børn. Maxwell og Epstein var på besøg, fordi de gav penge til lejrskolen.

»Hun fik fat i pigerne og manipulerede dem, så de kunne blive seksuelt misbrugt,« sagde Pomerantz om Maxwell.

Epstein forsøgte at komme tæt på 'Jane' ved at fortælle, at han ville give legater til unge, talentfulde piger. Men han havde også en helt anden uhyggelig agenda.

'Jane' gav sit telefonnummer til Maxwell – og så begyndte et regulært mareridt for den unge pige. Hun blev misbrugt af den magtfulde Epstein.

Ghislaine Maxwell ses her ved et tidligere retsmøde, hvor hun tegnede tegneren. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Ghislaine Maxwell ses her ved et tidligere retsmøde, hvor hun tegnede tegneren. Foto: JANE ROSENBERG

Jane var bare en af mange, og først senere under retssagen vil hun sætte sig i vidnesskranken og fortælle om misbruget med sine egne ord.

Pomerantz fortalte også, at Ghislaine Maxwell spillede en nøglerolle, og at Epsteins omfattende misbrug formentlig aldrig kunne være sket uden Maxwells hjælp.

Ifølge Pomerantz kørte Maxwell også rundt og forsøgte at kapre unge piger på gymnasier i New York og Florida – og hun ledte specifikt efter piger, hun vidste ville falde i Epsteins smag.

Ifølge Berlingske spurgte hun om deres håb og drømme for fremtiden – for så at vinde deres tillid og sende dem i armene på Epstein.

Ghislaine Maxwell er vokset op i vild luksus med adgang til nogle af de rigeste og også de kongelige i Storbritannien. Her er hun tegnet under et retsmøde. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Ghislaine Maxwell er vokset op i vild luksus med adgang til nogle af de rigeste og også de kongelige i Storbritannien. Her er hun tegnet under et retsmøde. Foto: JANE ROSENBERG

»Hun lokkede dem med løfter om en bedre fremtid,« sagde Lara Pomerantz.

Selve misbruget af pigerne foregik, ved at Ghislaine Maxwell førte pigerne ind i et massagerum i en af Epsteins mange luksuriøse boliger.

Derefter begyndte han at befamle pigerne, onanere eller have sex med dem.

Ghislaine Maxwells forsvarer forsøgte at argumentere for, at anklagemyndigheden bruger Maxwell som syndebuk for Epsteins forbrydelser.

Retssagen mod Maxwell fortsætter nu i New York.

Hun står til 80 år i fængsel, hvis hun bliver fundet skyldig.