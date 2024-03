Lørdag 16. marts endte en familiesammenkomst i den amerikanske by St. Louis med en voldsom udgang.

Her gik en pistol af ved et uheld og ramte et kun 2-årigt barn. Episoden var særligt opsigtsvækkende, fordi pistolens ejer burde være særligt trænet i at opbevare skydevåben på en sikker måde.

Den tilhørte nemlig barnets onkel, der er vicesherif i St. Louis.

Det skriver People og St. Louis Dispatch.

Under en familiesammenkomst skulle den 2-årige have fundet pistolen i et værelse, hvor den lå frit fremme.

Da barnet ikke var under opsyn, er det uklart, hvad der præcist skete, men klart står det, at pistolen gik af, og at barnet blev ramt af et skud i maven.

Barnet var efterfølgende i kritisk tilstand, men er nu i bedring, har det lokale politi senere skrevet i en opdatering.

'GODE NYHEDER! Vi er glade for at kunne fortælle, at det 2-årige lille barn, der for nylig blev såret i et uheld, er ved at komme sig,' skrev politikredsen fredag.

Onklen blev anholdt for at udvise grov uagtsomhed, eftersom pistolen lå tilgængeligt for barnet.

Han er siden blevet løsladt, men er dog stadig sigtet i sagen.